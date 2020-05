Patronals i sindicats del Bages preveuen que l'impacte del tancament a la comarca serà escàs

Associacions empresarials i sindicats no preveuen que el tancament de Nissan tingui una afectació remarcable en l'activitat industrial del Bages. Les grans empreses del metall de la comarca i de components que treballen per a l'automoció, com Denso, Raymond A. Tecniacero o Maxion Wheels, tenen molt poc negoci amb Nissan, segons explicava ahir el president de la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central, Xavier Perramon. «Límit, limitat, menystenible» eren alguns dels adjectius amb què grans empreses locals qualificaven ahir el seu volum de negoci amb Nissan. A més, les que hi puguin tenir relació comercal compten de poder traslladar els encàrrecs a altres plantes de la japonesa. L'impacte, per tant, almenys entre els associats a aquesta patronal, serà escàs, apunta Perramon. A Pimec Catalunya Central confirmaven que el Bages no serà de les comarques on l'anunci de Nissan tingui més impacte empresarial.

Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç, que ahir avaluava el possible impacte del tancament al Bages, creu que seran «empreses que subministren a empreses proveïdores de Nissan» les que puguin estar implicades en el tancament, tot i que creu que el fet que a les plantes catalanes de la multinacional s'estiguessin produint ja pocs vehicles reduirà l'impacte al territori. «A les empreses del Bages els afecta més que no acabi d'arrancar Seat que no pas el tancament de Nissan», apuntava ahir Gratacòs.

Josep Rueda, secretari d'Indústria de CCOO al Vallès Occidental-Catalunya Central, apunta que empreses com Gestamp o Magneti Marelli tampoc preveuen un impacte en el seu negoci. Rueda creu que el principal cop del tancament de Nissan el rebran territoris com el Barcelonès o el Baix Llobregat Nord.

Amb tot, a l'Anoia, la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) calcula que el ressò del tancament de les plantes de la multinacional japonesa arribarà a uns cinc-cents treballadors del sector de l'automoció de la comarca. Diverses empreses especialitzades en la química, el metall o els components poden rebre l'impacte de la marxa de Nissan, explicava ahir el president de la UEA, Joan Domènech.