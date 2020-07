CaixaBank preveu que la venda de pisos caigui fins al 40% aquest any

CaixaBank preveu que la venda de pisos caigui entre el 30 i el 40% aquest any, i que el preu de l'habitatge pugui experimentar un descens acumulat entre aquest any i el que ve d'entre el 6 i el 9%. Són dades de l'informe sobre el sector immobiliari corresponent al segon semestre del 2020 en què l'entitat financera analitza l'impacte que la pandèmia de la covid-19 està tenint en el sector i les seves possibles conseqüències. Una altra dada que se n'extreu és que el mercat del lloguer es veurà probablement menys afectat, atès que pot veure incrementada la demanda per les famílies amb dificultats o dubtes per accedir a un habitatge en propietat. Malgrat aquestes dades, la publicació subratlla que el sector immobiliari té uns fonaments molt més sòlids que en la crisi anterior del 2008 i que, per tant, la seva capacitat per superar la crisi és «molt més gran».