La plantilla de l'empresa de neteja del Prat farà vaga el 31 de juliol i l'1 d'agost

La plantilla de l'empresa que s'encarrega de la neteja de les terminals de l'aeroport del Prat, Sacyr Facilities, farà vaga el 31 de juliol i l'1 d'agost per denunciar la «càrrega de treball insostenible» que suposarà obrir la T2 amb una plantilla «sota mínims» per les poques desafectacions de l'ERTO, segons ha informat CCOO. La companyia ha decidit que 36 treballadors netegin la T2, que està funcionant parcialment des d'ahir, quan normalment aquesta tasca la fan 130 persones, apunta el sindicat. A més, 10 empleats es trauran dels equips que netegen la T1, on ara hi ha 55 treballadors, el 30% de la plantilla habitual, de 280 persones. Els 414 treballadors de l'empresa s'encarreguen de la neteja de les dues terminals, de les oficines i de les zones externes de la infraestructura.

El sindicat lamenta que Sacyr Facilities continuï mantenint la majoria de treballadors en un ERTO que ja dura des de fa més de tres mesos, i que reincorpori la plantilla a un ritme «insuficient», malgrat l'increment pressupostari rebut per part d'Aena.