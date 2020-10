Josep Altayó: «La caiguda de visitants del 70% és sobretot pel poc turisme estranger»

L'Agrícola Regional (L'ARSA) és una empresa propietat de la Comunitat Benedictina de Montserrat. La seva missió és l'atenció als pelegrins i els visitants del santuari.

Quins són els principals serveis que ofereix?

D'una banda, els serveis d'hostaleria (hotels, cel·les, restaurants i bars). De l'altra, els serveis relacionats amb el comerç (botigues i queviures). I L'ARSA també s'en-carrega de la gestió de part de l'oferta cultural (Museu de Montserrat i Espai Audiovisual).

Com els ha afectat la crisi de la covid?

L'afectació de la crisi de la covid-19 és molt important. Les restriccions de mobilitat, les limitacions dels aforaments als llocs de culte i en molts dels establiments del recinte del santuari, la prohibició de fer actes amb gran concentració de persones, les restriccions de les activitats socials, la desaparició del visitant internacional a causa de les mesures implantades per cada país... Tota aquesta situació ha provocat una important caiguda del nombre de visitants a Montserrat.

Certament, el turisme estranger ha baixat moltíssim aquest 2020. Se n'ha ressentit molt, el monestir?

La caiguda del turisme estranger ha tingut i té un impacte molt important per al santuari. La davallada de visitants de prop del 70% és principalment per la baixada d'aquest turisme.

Quines són les xifres actuals de turistes?

Aquest estiu i el que portem de tardor, pràcticament tots els visitants que han vingut a Montserrat són catalans. Les xifres estan al voltant del 30% dels visitants que vam tenir l'any passat.

Amb les restriccions actuals, quina és la situació a Montserrat?

El santuari està obert. Els actes litúrgics se celebren amb tota normalitat, però amb la capacitat d'assistència controlada i restringida a causa de les darreres resolucions publicades pel Govern de la Generalitat la setmana passada. Una part dels establiments estan oberts, amb restriccions de capacitat, i la resta romanen tancats.

En moments complicats com aquest, compten amb ajuts?

La situació és i continuarà sent molt complicada. Bancs com el BBVA i altres entitats financeres són molt importants i imprescindibles per poder garantir el finançament. Els darrers mesos s'han sol·licitat crèdits ICO per tal de fer front a aquests moments.

L'Agrícola Regional es va crear l'any 1913. Estem parlant d'una llarga trajectòria. Suposo que ha canviat molt, de quina manera ha evolucionat?

Sí, L'ARSA es va fundar l'any 1913 i, tal com es pot intuir del nom, en els primers anys aquesta empresa estava plenament dedicada a l'activitat i la gestió agrícola. Va ser a partir dels anys 50 del segle passat que va iniciar l'activitat al recinte del santuari.

Estem parlant d'una empresa de quants treballadors?

Durant el 2019, va tenir més de 200 treballadors.