El fred fa que es dispari el preu de la llum fins al segon més alt de la història

El preu de la llum al mercat a l'engròs s'ha disparat enmig de l'onada de fred i per demà el preu mitjà diari se situa en 94,99 euros/megawatt hora (MWh), que és el segon més alt de la història, després dels 103,76 euros que va marcar l'11 de gener del 2002. Els preus del mercat elèctric a l'engròs es negocien amb un dia d'antelació. Aquesta pujada coincideix amb uns dies en què les temperatures s'han desplomat, pel pas del temporal 'Filomena'.

El preu mitjà diari per demà és un 6,8% superior al preu mitjà de l'electricitat per avui, que és de 88,93 euros/MWh, segons dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE). A més, el preu mitjà diari per demà és un 34,5% superior al marcat per al dimecres 6 de gener (70,6 euros/MWh), un 40,7% al del dimarts 5 de gener (67,55 euros/MWh) i un 58,7% al del dilluns 4 de gener (59,85 euros/MWh).

El preu mitjà diari de la llum per demà és més del doble que el preu mitjà mensual que va tancar desembre (41,97 euros/MWh) i a prop del triple del mitjà anual el 2020 (34 euros/MWh), un any de preus anormalment baixos per la caiguda del consum derivada de les restriccions per frenar la pandèmia de la Covid-19.

Si es compara amb el preu mitjà anual del 2019 (47,68 euros/MWh), el preu de demà és de gairebé el doble.

Per trams horaris, el preu del mercat diari arriba als 114,89 euros/MWh entre les 20.00 i les 21.00 hores, mentre que el preu més baix (60 euros/MWh) se situa en el tram entre les 5.00 i les 6.00 hores.

El preu mitjà diari que l'electricitat ha marcat per demà és el segon més alt en la història per a un preu mitjà diari, després dels 103,76 euros en què es va situar l'11 de gener del 2002.

Aquests 94,99 euros/MWh estan per davant dels 93,11 euros a què va arribar el preu mitjà diari de l'electricitat el 8 de desembre del 2013; els 91,89 euros/MWh del 18 de desembre de 2013 i els 91,88 euros/MWh del 25 de gener del 2017.

El preu de l'electricitat al mercat a l'engròs afecta el rebut de la llum dels consumidors acollits a la tarifa regulada o Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC), en què té un pes del 35%.

Aquesta tarifa és la que tenen els consumidors beneficiaris del bo social, un descompte en la factura de la llum per a les llars definides com a vulnerables.

L'organització de consumidors Facua ha dit que, amb les dades dels primers set dies del 2021, la factura elèctrica de l'usuari mitjà (336 kilowatts hora mensuals i amb una potència contractada de 4,4 quilowatts) se situaria en 80,71 euros (un 19,3% més que els 67,67 euros de les mateixes dates de l'any passat).

La demanda elèctrica per a aquest dijous és de 752.000 MWh, segons les dades de Red Eléctrica d'Espanya (REE), operador del sistema, i el màxim que s'ha registrat és de 41.334 MWh a les 13.40 hores.

Si es compara amb el dia feiner anterior a aquest dijous 7 de gener, el dimarts 5 de gener, el màxim de demanda registrat avui és un 10,6% superior al d'aquell dia i en comparació amb el de dilluns 4 de gener és un 8,1% més alt.