Creix el 12,5% les empreses que s'han internacionalitzat a través de l'agència ACCIÓ

El nombre d'empreses que han acudit a les oficines de l'agència per a la competitivitat de l'empresa, ACCIÓ, per internacionalitzar-se el 2020 ha crescut el el 12,5% respecte al 2019, amb un total de 1.100, segons dades d'Empresa i Coneixement. En total, aquestes companyies han fet 1.980 projectes arreu del món a través de les oficines exteriors d'ACCIÓ, el 7,5% més que l'any anterior. En un any marcat per la pandèmia, ACCIÓ ha ajudat les empreses a fer front a més complexitat en els processos de sortida a l'exterior, tràmits duaners i noves normatives i requisits per entregar mercaderies. El 2020 tampoc s'han pogut fer fires internacionals presencials o viatges de negocis i han calgut noves eines per internacionalitzar. Les oficines que han treballat amb més projectes han estat les de París i Londres –sobretot pel Brexit-, seguides de les d'Alemanya i Miami. D'altra banda, ha crescut molt l'activitat a les oficines de Tel Aviv, Lima i Mèxic. Els sectors principals han estat alimentació i productes gurmet (9,5% del total), TIC i transformació digital (8,8%) i química i plàstics (7,6%).

ACCIÓ, principalment, ha treballat per detectar oportunitats concretes a cada país en funció de l'empresa, buscant els socis comercials més idonis per fer-hi negoci i mirant les vies més viables per entrar a cada mercat.