La presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, va visitar ahir la Cambra de l'Anoia per conèixer la feina que fa l'entitat per ajudar el teixit empresarial de la comarca. A la fotografia, Mònica Roca (tercera per l'esquerra), amb el president de la Cambra de l'Anoia, Xavier Badia, i membres del Consell.