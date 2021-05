Microcrèdits per accedir a l'aigua potable i apoderar les dones

Avui més que mai, l'accés a l'aigua potable i al sanejament és crític per garantir la salut i la resiliència de la comunitat global. Rentar-se les mans és la primera i més elemental mesura en la lluita contra la Covid-19. Un simple gest que és impossible sense aigua i sense labavos a casa, alhora que les instal·lacions públiques fan molt difícil complir les mesures de distanciament social.

No obstant, la Covid-19 no és ni de bon tros l'únic factor que fa indispensable l'accés a l'aigua potable en les comunitats més desfavorides del món. La contaminació per arsènic de l'aigua subterrània a Bangladesh, per exemple, representa una amenaça per a la salut d'entorn 30 milions de persones, segons dades de la FAO. Arsènic, fluorurs i metalls pesants contaminen l'aigua subterrània a l'Índia, subministrament del qual depèn el 80% de la població tal com apunta el Banc Mundial. Mentre que a Cambodja el problema és la falta de sanejament, que afecta directament els nens. L'UNICEF reporta que més de 2.000 moren tots els anys al país per diarrea i falta d'higiene.

Col·laboració d'Inditex amb Water.org

Ha sigut precisament en aquests tres països en els quals Inditex, en col·laboració amb Water.org, ha volgut posar en marxa un dels seus programes clau de benestar social a fi de millorar l'accés a l'aigua potable i sanejament de persones vulnerables. Des del 2015, en aquests tres països que es troben entre els principals proveïdors de la companyia, s'està implementant un programa que té per objectiu que les comunitats tinguin aigua potable a partir de la concessió de microcrèdits a dones de baixos ingressos. A través d'aquest model basat en el mercat, les dones que compleixen els requisits obtenen accés a préstecs amb finançament assequible per cobrir les seves necessitats en matèria d'aigua i sanejament. A partir de la contribució d'Inditex, s'han mobilitzat 168 milions de dòlars de capital addicional, que han permès la concessió de 366.000 préstecs. ¿El resultat directe? Més d'1,5 milions de persones han millorat el seu accés a aigua i sanejament i alhora han convertit les dones en petites empresàries capaces de subsistir per si mateixes.

Durant el 2020, a més, la companyia ha volgut fer un esforç extra apostant per aquest projecte amb la firma del nou conveni quadriennal 'Empowering women and families with access to water and sanitation'. Aquest acord, dotat per Inditex amb sis milions de dòlars i rubricat també per Water.org, es materialitza en un nou programa integral per accelerar i expandir l'accés a aigua potable i sanejament per a persones en situació de pobresa a l'Índia, Cambodja i Bangladesh. Així mateix, el programa preveu noves iniciatives globals a curt i mitjà termini per ajudar els que necessiten aquests dos serveis vitals en els diferents punts del planeta.

La conseqüència directa d'aquest nou acord és que, només durant el 2020, més de 357.000 persones en aquests tres països asiàtics van obtenir accés a solucions de sanejament i aigua per a les seves llars que van canviar, sense cap dubte a millor, les seves vides. A cada país, Water.org va treballar amb institucions financeres locals per ampliar la disponibilitat de microcrèdits assequibles. Com a resultat, s'han desemborsat 80.812 préstecs i s'han mobilitzat més de 28 milions d'euros de capital com a efecte multiplicador.

Cuidant l'aigua dolça

Cuidant l'aigua dolçaEn l'aposta d'Inditex per garantir l'accés a l'aigua potable i sanejament, la companyia també té un pla d'acció dins del seu segell Join Life, que identifica les peces del Grup que estan compostes per les matèries primeres més sostenibles i els processos de producció més respectuosos amb el medi ambient. Dins d'aquest grup de peces sostenibles s'ha inclòs l'etiqueta 'Care for Water', col·leccions de peces de pura tendència que pots trobar en totes la cadenes. Amb el claim 'Produït utilitzant menys aigua' totes les peces dins del segell 'Care for Water', estan produïdes amb tecnologies que redueixen el consum d'aigua en els seus processos de producció. A més, potencien l'ús de cicles tancats que permeten reutilitzar l'aigua o de tecnologies com l'ozó o 'cold pad batch' i que els ajuden també a preservar els recursos d'aigua dolça.

En l'últim exercici, precisament en el marc de l'etiqueta 'Care for Water', han volgut anar un pas més enllà posant en marxa de moment exclusivament a l'Índia una iniciativa per ajudar 2.100 productors de cotó orgànic a aconseguir accés a l'aigua potable i sanejament domèstic a través també de microcrèdits. Una eina que, sens dubte, s'ha revelat clau a l'hora de generar beneficis en les comunitats, tant en l'àmbit de la salut i la resiliència de les famílies com de creixement econòmic d'algunes de les regions més desfavorides del món.