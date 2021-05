L’Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya acumula dos mesos seguits a l’alça, després de la davallada registrada al febrer. A l’abril, els preus a Catalunya es van encarir un 2% respecte al mateix mes del 2020,set dècimes més en comparació de la variació interanual del març (+1,3%). Es tracta de la pujada més accentuada des de l’octubre del 2018, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). L’increment es deu a la pujada del preu dels subministraments de la llar com l’aigua, el gas i, sobretot, l’electricitat (+8,5% interanual) i a l’encariment dels carburants (+7,8%).

De fet, els subministraments i els carburants van ser dels pocs productes que a l’abril van presentar una taxa interanual de l’IPC superior a al del març. L’altra excepció van ser els mobles i articles de la llar, que es van encarir el 0,6% a l’abril, una dècima més en comparació de la variació del març. A l’abril, bona part dels productes a Catalunya van mantenir una evolució de preus similar a la del març. És el cas del vestit i el calçat, que a l’abril es va encarir l’1% en termes interanuals (1,1% al març) i de la sanitat, on l’IPC es va situar en el 0,8% anual (0,9% al març). Els aliments i les begudes no alcohòliques també van experimentar una puja de preu (0,3%), tot i que menys accentuat respecte a la variació registrada al març (+1,6%).

Per contra, l’IPC es va mantenir en negatiu en sectors com la comunicació (-4,6%), l’ensenyament (-4%), l’hostaleria (-1%), l’oci i la cultura (-0,8%) i en les begudes alcohòliques i el tabac (-0,3%). Per demarcacions, Lleida i Tarragona van encapçalar el creixement de l’IPC a l’abril, amb variacions interanuals del 2,8%. A Girona, els preus es van encarir el 2,5%, mentre que a Barcelona ho van fer l’1,8%.

A l’Estat, l’IPC va créixer gairebé un punt a l’abril i es va situar en el 2,2%. Com a Catalunya, es tracta de la variació més alta des de l’octubre del 2018. Així mateix, el creixement respon a l’evolució en el preu dels subministraments de la llar (+10%) i dels carburants (+7,4%). Per altra banda, sectors com la comunicació (-4,6%), l’oci i la cultura (-1,2%) i l’hostaleria (-0,5%) van tenir les caigudes de preu més accentuades.