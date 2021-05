L’Ajuntament de Manresa va presentar ahir un pla de reactivació del comerç no essencial i la restauració local que posarà en circulació 40.000 vals de descompte per un valor total de 200.000 euros amb els quals es preveu generar una despesa d’un milió d’euros als establiments manresans. Els bons, que es podran adquirir a partir del juny mitjançat una aplicació mòbil o bé físicament a l’oficina de Turisme de l’Ajuntament (al número 1 de la plaça Major), seran de cinc euros cadascun, i se’n podran acumular un màxim de cinc per persona. Cada bo es podrà utilitzar en una compra de 25 euros o superior i seran acumulables en una mateixa adquisició. Així, en un producte de 25 euros es podrà utilitzar un bo per obtenir-ne cinc de descompte o bé en una compra de 125 euros es podrien fer servir tots els bons d’un consumidor per rebre un descompte de 25 euros sobre el preu de venda. És a dir, una rebaixa del 20%.

El pla, ja provat amb èxit en ciutats com Reus, Ceuta o Lleó, preveu que s’incentivi la compra i que es generin un milió d’euros addicionals en vendes per al comerç no essencial i la restauració manresanes. Els establiments que vulguin participar de la campanya s’hi hauran d’adherir. L’Ajuntament compta que s’hi sumin fins a quatre-cents negocis de la ciutat, segons van explicar ahir, durant la presentació del pla, les regidores Núria Masgrau i Cristina Cruz i l’alcalde, Marc Aloy.

El programa, que estarà vigent fins al proper 31 d’agost, disposa de l’aportació tecnològica de l’empresa manresana delocaly, ubicada al viver d’empreses del Palau Firal.

D’altra banda, l’Ajuntament impulsa una altra campanya per a la reactivació econòmica d’aquests dos mateixos sectors, que consisteix en un pla d’assessorament personalitzat per a negocis que vulguin créixer o ampliar o modificar alguna de les seves línies de treball. En total, es posan a disposició del comerç i la restauració 28.000 euros, que es destinaran a un màxim de 20 hores d’assessorament per negoci participant.

Aquestes dues campanyes de promoció econòmica s’inscriuen en el pla de reactivació de la ciutat impulsat ara fa un any. Aquest pla, consensuat políticament al consistori i també amb els agents econòmics i socials de la ciutat, ha permès fins ara destinar 5,2 milions d’euros a reimpulsar l’economia de la ciutat. Segons recordava ahir l’alcalde Aloy, s’han activat 226 mesures en una dotzena d’àmbits, com el laboral, el foment de l’ocupació o el suport a les empreses.