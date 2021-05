La pensió mitjana a Catalunya és de 1.071,45 euros el mes de maig, un 2,25% més que ara fa un any, i per sobre dels 1.032,33 euros de mitjana al conjunt de l’Estat, segons dades del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades ahir. En concret, a Catalunya cobren una pensió un total de 1.740.642 persones, la majoria, 1.137.833, de jubilació. La pensió mitjana de jubilació dels catalans és de 1.209,47 euros, per sobre dels 1.187,80 euros a Espanya. La nòmina de les pensions al conjunt de l’Estat a 1 de maig és de 10.154,4 milions d’euros, un 3,06% més que fa un any.