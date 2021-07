El PIB turístic de Catalunya ha caigut el 65,4% en el segon trimestre en comparació amb el mateix període del 2019, segons Exceltur. La demanda «embassada i latent» i els creixents desitjos per viatjar no han compensat les restriccions a la mobilitat interna fins al 9 de maig i han provocat una disminució del PIB turístic del 69% a tot l’Estat. Aquest indicador es troba actualment en una tendència de reactivació, truncada per la negativa repercussió internacional dels rebrots i les elevades taxes de contagi. L’entitat preveu, doncs, una caiguda del PIB turístic del 34,9% en el tercer trimestre en comparació amb els nivells previs a la pandèmia.

En cas de confirmar-se, aquesta xifra és molt millor al descens del 58,4% registrat el 2020, però empitjora en un punt les previsions de l’abril. En tot cas, aquesta dada implicaria generar una activitat turística de 37.978 milions d’euros a l’Estat entre juliol i setembre, per sobre els 24.301 milions de l’any passat, però encara lluny dels 58.371 milions del mateix trimestre del 2019. Més enllà dels nous rebrots, la correcció a la baixa s’explica per l’endarreriment de l’arribada dels britànics a l’Estat i l’alentiment en el ritme de reserves dels mercats francès, alemany i italià davant les recents declaracions dels seus governs, desaconsellant visitar Espanya.

Exceltur preveu que el quart trimestre es comporti millor del previst, sempre que les noves variants no generin limitacions a la mobilitat o restringeixin activitats d’oci. En tot el 2021, l’entitat preveu una caiguda de l’activitat del 46,9% respecte a 2019, lleugerament superior al descens del 47,5% previst a l’abril. Aquest fet suposaria generar 81.973 milions d’euros pel conjunt de l’any, lluny dels 154.487 milions del 2019.

En el segon trimestre, les comunitats del nord i interior, impulsades pel Camí de Santiago i més dependents de la demanda espanyola, han experimentat reactivacions de les vendes a partir de la fi de l’estat d’alarma.