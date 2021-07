La Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) ha seguit organitzant i impulsant tot un seguit de cursos per a treballadores, professionals autònoms i desocupats, per tal d’augmentar «les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal per millorar la seva ocupabilitat», seguint «els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses del territori». En aquest sentit, durant el primer semestre, la UEA ha organitzat 11 cursos que han comptat amb un total de 139 persones que els han realitzat.

Entre aquests cursos, n’hi ha hagut de bonificats, basats en la gestió de projectes, Microsoft Teams, liderar persones en entorns virtuals, com vendre en temps de covid-19, com donar feedback eficient, finances i eines tècniques i comunicatives per treure el màxim profit a les classes virtuals i altres cursos subvencionats, que són sobre compatibilitat bàsica, nòmines i Seguretat Social, gestió de l’estrès i Programació Neurolingüística.

L’entitat indica que «tots aquests cursos s’han basat a fomentar l’ocupació, garantir el benestar dels treballadors i treballadores en un entorn de treball en canvi constant, amb tota una campanya de formació dissenyada a mida de les necessitats específiques de cada empresa i organització». i afegeix que «l’alumnat que ha completat aquests cursos, ho ha valorat de forma satisfactòria».

L’entitat arrancarà el setembre nous cursos de formació subvencionada, adreçada prioritàriament a treballadors i treballadores en actiu. Les persones en situació d’atur es podran apuntar en llista d’espera i cobriran les places disponibles. Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció, detalla l’associació empresarial.