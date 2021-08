El Banc Central Europeu (BCE) podria revisar a l’alça les seves previsions de creixement per a la zona en l’actualització del quadre macroeconòmic que durà a terme la institució el mes de setembre, segons va indicar el vicepresident de l’entitat, Luis de Guindos. «Tots els indicadors avançats del tercer i quart trimestre són positius», va assenyalar Guindos durant la seva intervenció en un acte organitzat pel Diari de Navarra, en què va expressar la seva confiança que el BCE revisarà a l’alça al setembre els seus pronòstics de creixement. «El BCE publicarà al setembre les seves noves previsions. Últimament hem millorat les nostres projeccions i podria ser que ho tornéssim a fer», va apuntar Guindos, que va anticipar que el creixement del PIB de l’eurozona podria situar-se enguany entorn del 4,5%.

D’altra banda, el vicepresident del BCE va reiterar que la recent escalada de la inflació respon principalment a l’efecte de base, i va subratllar que «tota comparació amb el 2020 és distorsionada».

Així, Guindos va anticipar que la inflació continuarà accelerant-se a Europa i a final d’any podria situar-se al voltant del 3%, encara que confia que des de l’any vinent, a mesura que desapareguin els efectes de base, pot haver-hi una desacceleració important.

Amb tot, l’economista espanyol va advertir que «és clau que no hi hagi efectes de segona ronda i indexació», que podrien allargar en el temps l’efecte de les pujades de preus.

En qualsevol cas, Guindos va destacar que, malgrat el canvi en la definició d’estabilitat de preus del BCE, la institució no proposa aplicar una estratègia de compensació de les desviacions de la inflació, com sí que va anunciar la Reserva Federal dels Estats Units (Fed).

«Podria estar un quant temps [la inflació] per sobre del 2%, però no per compensar que hagi estat per sota. No es tracta d’una inflació mitjana com en el cas de la Fed», va explicar Guindos.