El preu de la llum a l’Estat torna a batre un nou màxim històric avui i s’enfilarà als 130,53 euros el MWh, segons les últimes dades publicades ahir per l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat (OMIE). La franja horària més cara per utilitzar electrodomèstics serà de nou a deu de la nit, quan el MWh tindrà un import de 137,46 euros. La més barata serà de quatre a cinc de la tarda, quan el preu de l’electricitat se situarà en els 123,35 euros per MWh. La dada d’avui superarà el rècord històric registrat ahir, de 124,45 euros, en un estiu en què s’han assolit quotes sense precedents.

El preu mitjà de la llum d’avui suposarà una pujada de gairebé el 28% respecte al dimarts de la setmana passada (120,06 euros per MWh) i triplicarà el preu registrat en les mateixes dates de l’any passat (42,01 euros per MWh). De totes maneres, l’estiu passat els preus es van reduir notablement per la caiguda de la demanda provocada per la pandèmia.

En l’acumulat de l’any, l’import de l’electricitat s’ha multiplicat per tres, després que el preu mitjà del MWh fos de 41,97 euros el darrer mes de desembre i l’agost acaba com el mes amb l’electricitat més cara de la història.

Per la seva banda, la vicepresidenta tercera del Govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va comparèixer ahir a la tarda al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la tendència alcista en el preu de l’electricitat. Ribera va afirmar que el Govern espanyol veu «preocupació» per la «dificultats» dels ciutadans de beneficiar-se de la rebaixa dels costos de les energies renovables, però va afirmar que els motius de l’encariment van «més enllà» de l’alça del preu majorista i responen a factors com l’increment dels preus del gas. Són qüestions, va recordar, en què el Govern espanyol no té marge de maniobra. Segons la ministra, l’Executiu treballa en altres camps en què «sí que té marge» de maniobra, com un increment de les interconnexions elèctriques, una regulació «de nou» la tarifa PVPC (preu per al petit consumidor) per allunyar-la de l’evolució dels mercats no regulats i incorporant indicadors «menys volàtils», el foment de contractació bilateral entre usuaris i companyies, i la promoció de l’eficiència energètica.

Per contra, Ribera va advertir que el seu govern «mai adoptarà mesures que sapiguem que són frontalment contràries al dret comunitari», perquè «s’acaben convertint en pèrdua de confiança per al país i en multes i sancions amb interessos que obliguen a retornar diners a les elèctriques». «Hem de respectar el marc del dret comunitari i constitucional, i el contrari seria enormement arriscat, per molt atractiu que pugui semblar a curt termini», ha dit.

Segons Ribera, un dels «límits» que no es poden traspassar és la fixació de preus majoristes regulats, que «s’han d’establir en funció de l’oferta i la demanda». Per tant, tampoc «l’establiment de preus màxims o mínims», ni esquivar els «preus marginals al mercat majorista». Tampoc es pot «prohibir l’accés al mercat majorista» de cap tecnologia. «Ens pot agradar més o menys, però cal respectar el dret europeu vigent».