La Diputació de Barcelona ha posat a l’abast dels Consells Comarcals amb major especialització industrial en el sector de l’automoció una nova eina per fer front i donar resposta a la crisi que afronta aquest sector, accentuada en els darrers anys i especialment amb l’anunci del tancament de la multinacional Nissan. Es tracta de l’Oficina Tècnica de Suport al Sector de l’Automòbil, que tindrà com a objectiu minimitzar les pèrdues d’ocupació i activitat de les empreses afectades per la crisi d’aquest sector.

Durant l’acte de presentació de la posada en marxa de la nova Oficina, que va tenir lloc dimarts a Barcelona, la diputada de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona, Eva Menor, va assegurar que «per a tots nosaltres és molt important poder donar resposta a aquest sector en crisi que, en la nostra província, és motor i tractor. Una crisi que s’ha agreujat amb la pandèmia, com ha passat, òbviament, amb la majoria de sectors econòmics, però que ja portava en recessió des de fa temps amb el canvi de model d’indústria que ha d’afrontar».

La creació d’aquesta Oficina Tècnica aporta «innovació» i una «nova governança» en la manera de treballar el món local en la transformació de tot un sector, assegura la Diputació. L’Oficina pretén impulsar el «treball cooperatiu des de l’àmbit comarcal i intercomarcal». Els seus objectius consistiran a oferir assessorament especialitzat i assistència tècnica als municipis i empreses afectades. Així, l’Oficina assessorarà els consells comarcals en l’anàlisi i diagnòstic del sector; identificarà els actors a tenir en compte en el disseny, contingut i convocatòria de les taules de concertació i reunions de treball amb tots els agents del territori rellevants per al sector de l’automoció; formarà i donarà suport per poder gestionar els projectes de reindustrialització i donarà suport als municipis en la posada en marxa dels plans de recol·locació.

A més, la nova oficina pretén ajudar en els plans de creixement i diversificació, i també en les activitats de millora de la competitivitat, identificar incentius i ajudes orientades al sector a tots els nivells d’administracions per aprofitar les oportunitats que s’obren en el context actual i capacitar els equips tècnics per dotar-los de l’expertesa en el sector i en processos de reindustrialització. Està previst que aquest projecte tingui una durada de 16 mesos, segons la Diputació.