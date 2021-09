CaixaBank ha rebut el premi a la Millor Transformació Bancària del Món el 2021 (World Best Bank Transformation 2021) als Euromoney Global Awards for Excellence 2021. Segons assegura l’entitat, després de la fusió amb Bankia, CaixaBank ha esdevingut el líder destacat del mercat espanyol i ha posat les bases per aconseguir una rendibilitat sostenible en el futur gràcies al seu model de negoci, l’aposta per la innovació i el servei al client, alhora que es manté el compromís social de l’entitat.

La publicació britànica Euromoney, en uns premis que valoren entitats de tot el món, reconeix CaixaBank per la seva capacitat per adaptar-se en un mercat en contínua evolució l’any en què ha completat la fusió amb Bankia, que l’entitat afirma que és una de les principals operacions de consolidació en l’àmbit internacional, i que li permet posicionar-se amb una fortalesa competitiva als reptes que afronta el sector.