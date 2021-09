L’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) anunciat dijous pel Govern espanyol arribarà a 196.353 persones, equivalent al 7,3% dels cotitzants a Catalunya, segons la UGT. El sindicat va valorar molt positivament la mesura, ja que suposa un «petit avenç» en la línia de «dignificar» els sous més baixos. Tot i això, considera l’increment de l’1,6% «moderat» tenint en compte la pujada de preus registrada aquest any, del 3,3%.

Per la seva banda, la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va dir ahir en un acte a Santiago de Compostel·la, que estava disposada a pujar menys l’SMI per sumar la CEOE a l’acord i va remarcar la seva «satisfacció» per l’acord subscrit amb els sindicats per apujar l’SMI, alhora que va recordar que hi ha reformes de gran importància pendents i va fer una crida a la patronal espanyola perquè es «ressituï» perquè «a vegades no negociant es perd». «No sé si parlo clar, no negociant es perd. Vostès saben que la ministra de Treball va estar disposada a pactar per una quantia inferior a la que tenim avui. A vegades no pactant es perd», va argumentar.

Díazva reiterar que celebra l’acord subscrit amb els sindicats i que es tradueix en una alça fins a aconseguir els 965 euros des de l’1 de setembre.