Sateliot, la start-up que va impulsar el llançament del primer nanosatèl·lit català, va obtenir ahir l’autorització del Govern espanyol per iniciar comunicacions amb tecnologia 5G des de l’espai. Això permetrà a la companyia connectar els terminals terrestres amb el senyal del satèl·lit Enxaneta, llençat a l’espai el març a bord el coet Soiuz. Segons el conseller delegat de la companyia, el manresà Jaume Sanpera, l’autorització del Govern és el primer tràmit per «assolir el ple desenvolupament i explotació comercial» del servei, que preveu assolir el 2023. Els pròxims mesos es faran les proves tècniques per avaluar l’eficàcia de les connexions i fer les modificacions oportunes als terminals. A banda de rebre el vistiplau de l’Executiu, Sateliot també ha iniciat les gestions per obtenir les llicències als Estats Units, França i el Brasil per ampliar la seva mostra de proves.