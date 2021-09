La secretaria d'Energia dels Estats Units, Jennifer Granholm, ha alertat d'una possible "manipulació" dels preus del gas a Europa. "Hem d'estar preparats per reaccionar si hi ha actors que puguin estar manipulant el subministrament per beneficiar-se", ha dit. Washington veu amb "preocupació" l'augment del preu de l'energia i creu que la situació actual planteja "dubtes sobre la fiabilitat i seguretat del subministrament" a la Unió Europea. "Volem estar units amb els nostres aliats europeus per garantir que aquest hivern hi hagi subministrament de gas segur", ha assegurat Granholm. A més, ha remarcat que cal diversificar els proveïdors "de forma agressiva".

Segons dades d'Euroestat del 2019, la UE importa el 41,1% del gas de Rússia, el 16,2% de Noruega i el 7,6% d'Algèria. En el cas d'Espanya, però, el principal proveïdor és Algèria (33,1%), mentre que el gas rus només representa un 8,5% del total importat.