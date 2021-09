Europa reconeix la feina de Manresa en la implementació dels ODS

L’Ajuntament de Manresa s’ha incorporat a l’abril del 2021 a la xarxa URBACT, integrada per 19 ciutats europees, que té per objectiu desenvolupar plans d'acció per a la localització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). La xarxa, que ha estat rebatejada pels socis que en formen part com a Global Goals for Cities, compta amb finançament de la Unió Europea (UE) i servirà per potenciar encara més la feina que l’Ajuntament de Manresa realitza des del 2018 per contribuir als reptes globals, així com per intercanviar coneixements amb altres ciutats sobre com implementar amb èxit a escala local els ODS establerts en l’Agenda 2030.

La nova xarxa URBACT liderada per la ciutat de Tallinn (Estònia) executarà el seu pla de treball entre l’abril del 2021 i el novembre del 2022. Compta amb un pressupost total de 1.724.310 euros, dels quals Manresa n’ha d’executar 78.620, amb una subvenció del 70% (55.000 euros) procedent del fons FEDER.

Com a contrapartida, els socis es comprometen a dur a terme polítiques que es tradueixin en el disseny, implementació, seguiment i revisió d’accions de sostenibilitat global a escala local, tot integrant l’Agenda 2030 al seu territori.

Manresa ha estat escollida per la Unió Europea per formar part d’aquesta xarxa per haver demostrat un ferm compromís de la ciutat en la seva estratègia cap a la sostenibilitat.

Jornada virtual sobre els ODS a Manresa

Com a continuació dels treballs per establir l’Agenda 2030 local i arran de la incorporació de Manresa a la xarxa europea URBACT Global Goals for Cities, el juny passat l’Ajuntament de Manresa va participar en dues sessions virtuals amb la ciutat líder, Tallinn, i amb l’experta de la xarxa, Stina Heikkilä, per explicar quines polítiques d’acció està desenvolupant la ciutat per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i configurar l’Agenda 2030 local.

En la primera sessió, Welcome and deeping dive into Manresa context, es va exposar el context actual de Manresa, els seus reptes i fortaleses, així com el procés de localització i implementació dels ODS a la ciutat. La segona, que portava per títol Stakeholder focus, va servir per presentar alguns membres del Grup Local URBACT (ULG) a Manresa, format per agents i persones de la ciutat.

Membres de la Xarxa Urbact sobre Objectius Globals per a les Ciutats

Coordinació: Tallinn (Estònia)

Ciutats participants: Manresa, Gävle (Suècia), Reggio nell’Emilia (Itàlia), Schiedam (Països Baixos), Solingen (Alemanya), Braga (Portugal), Bratislava (Eslovàquia), CdA La Rochelle (França), Dzierzoniów (Polònia), Glasgow (Regne Unit)Heraklion (Grècia), Jihlava (República Txeca), Heraklion (Grècia), Klaipeda (Lituània), Mouscron (Bèlgica), Ozalj (Croàcia), Trim (Irlanda), Veliki Preslav (Bulgària), Veszprém (Hongria).

Objectius ODS, la Manresa del 2030

L’Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ja fa tres anys que porta a terme un procés d’alineament de les polítiques municipals per als pròxims 10 anys amb els 17 ODS. A finals del 2018, es va redactar un document dels reptes dels ODS a Manresa amb el propòsit d’incentivar un debat intern amb regidories i personal tècnic municipal. Aquest document va donar lloc a un segon document adreçat a la ciutadania.

Durant els anys 2019 i 2020 es va engegar un procés de difusió dels ODS que ha consistit bàsicament en impulsar campanyes de sensibilització de la ciutadania, facilitar formació i capacitació dels serveis tècnics municipals, estrènyer llaços amb altres ciutats per articular un treball en xarxa, i obrir processos de participació ciutadana per donar veu als agents del territori i a la ciutadania en la configuració de l’Agenda 2030 local.

L’objectiu era conèixer l’opinió i els desitjos de la població sobre el model de ciutat que es vol desenvolupar durant aquesta dècada. També impulsar la implicació de la ciutadania en la implementació dels ODS a la ciutat.

A partir d’aquest treball i del posterior debat en diversos àmbits, es plantejarà la formulació de l’Agenda Manresa 2030. L’Agenda inclourà els reptes, accions i indicadors per implementar i avaluar l’estratègia de sostenibilitat de la ciutat per als pròxims 10 anys.

El PAM, alineat amb els ODS

El ple de l’Ajuntament de Manresa va aprovar el març passat el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, el full de ruta de l’acció municipal per aquest mandat que recull els compromisos del govern de la ciutat amb la ciutadania.

El pla aprovat s’estructura en cinc eixos —Manresa, ciutat verda i sostenible; Manresa, ciutat dinàmica i d’oportunitats; Manresa, ciutat de trobada i acollidora; Manresa, ciutat cívica, propera i compromesa; i Manresa: capital— que es desenvolupen amb 25 objectius estratègics i en prop de 250 actuacions. Cada una d’aquestes actuacions està desenvolupada en una fitxa que inclou, entre d’altres informacions, amb quins dels ODS estan alineades, com podeu comprovar a la web del PAM: www.manresa.cat/pam.