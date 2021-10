L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà ha promogut la cerca de personal per a una cinquantena d’ofertes de treball des del començament d’any, segons dades de l’associació. De la cinquantena d’ofertes de feinael 25% s’han cobert a través de persones que s’han inscrit a la borsa de treball de la patronal berguedana. La resta, o bé no s’han cobert o s’han acabat cobrint de manera directa a través de les pròpies empreses. El perfil d’administratiu és el més demandat per les empreses. Aquest perfil polivalent comparteix protagonisme amb ofertes de peó i operari, segons l’associació. Les places que costen més de cobrir són les de les empreses que cerquen persones amb estudis de cicles formatius i d’oficis, ja siguin mecànics, electricistes o llauners. L’ACEB coordina la borsa de treball amb l’Associació d’Agroturisme del Berguedà i l’Associació d’Hostaleria i Turisme del Berguedà.