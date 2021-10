L’Ajuntament de Berga ha aprovat en el ple d’octubre una proposta per liquidar les concessions de l’hostatgeria de Queralt i l’Hotel Berga Park a la societat d’empresaris locals Inberga Tur. L’acord proposat -pactat amb l’administrador concursal- haurà de ser validat pel tribunal mercantil. La iniciativa ha tingut el suport de tots els grups polítics del consistori, que anteriorment ja han explicat la proposta en una roda de premsa conjunta. L’objectiu de l’Ajuntament de Berga és recuperar aquests actius pagant 143.688,92 euros pel rescat de la concessió i tancar definitivament el periple judicial que s’arrossega des de fa molts anys.

La proposta d’acord contempla que l’Ajuntament de Berga doni compliment a una sentència dictada en el procés mercantil, relativa al retorn d’un IVA i altres conceptes com per exemple la utilització de les instal·lacions de l’hotel per part del consistori, segons la sentència emesa el 16 de setembre de 2013 pel Jutjat Mercantil, que estableix un import de 143.688,92 euros. Aquesta és la quantitat econòmica que el consistori hauria d’ingressar al Jutjat Mercantil.

Si el jutge acabés aprovant aquest extrem, l’Ajuntament recuperaria l’Hotel Berga Park i això li permetria decidir els usos de l’equipament, conservant part de l’ús per a l’allotjament. A més, el consistori també s’encarregaria de portar a terme el procediment d’adjudicació per a l’explotació i gestió de l’hotel.

En el cas de la gestió de l’hostatgeria i l’ascensor de Queralt, l’administrador concursal s’encarregaria de liquidar aquesta unitat portant a terme el procés d’adjudicació a un tercer sota la fiscalització del consistori berguedà. Les condicions establertes en aquesta proposta d’acord hauran de complir la normativa vigent recollida en la Llei de Contractes del Sector Públic per garantir la solvència tècnica, econòmica i professional dels adjudicataris que es facin càrrec de gestionar l’hostatgeria i l’ascensor.

Ara bé, l’alcalde de la ciutat, Ivan Sànchez, va assegurar que «si algú en aquest procés intenta boicotejar, endarrerir o demana una xifra superior a l’estipulada, l’Ajuntament de Berga retirarà la proposta d’acord i el contenciós tornarà al punt d’inici. Això vol dir que Berga tornarà a quedar hipotecada d’aquests elements patrimonials molts anys», va destacar.

L’any 2016, una sentència va condemnar els adjudicataris a retornar els béns de les dues concessions al consistori, però l’última resolució emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el juny de l’any passat va anul·lar el dictamen per qüestions formals.