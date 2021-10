El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha proposat suspendre de sou i feina als treballadors que no tinguin el certificat covid. En una entrevista a RAC1, Ginesta ha dit que si el treballador decideix ni vacunar-se ni fer-se la prova per accedir al centre de treball, és a dir "ni col·laborar en l'interès comú ni en la salut de tothom", caldria suspendre "el contracte de treball i la persona deixi de rebre el seu salari". L'exsecretari general de Treball ha afegit que seria feina de les administracions "buscar alternatives per protegir" aquestes persones. "No estem d'acord que aquest dret individual –de no vacunar-se– sigui a costa d'exposar altres companys o les empreses a un major risc de contagi", ha afirmat.

Ginesta ha afegit que l'obligació d'ensenyar el passaport sanitari a l'hora d'accedir al lloc de treball seria un "incentiu a la vacunació", no només per les molèsties que significa fer-se un test cada 48-72 hores, "sinó pel cost econòmic que ha d'assumir la mateixa persona". En aquest sentit, la patronal calcula que hi ha uns 300.000 treballadors sense vacunar a Catalunya. El líder de la patronal ha recordat que hi ha països com Itàlia que ja han optat per implantar el certificat covid a l'hora d'anar a treballar, fins i tot per les persones que teletreballen. Ginesta també s'ha fet eco de la situació d'estats com a Àustria on les empreses d'"un ventall ampli d'activitats" poden exigir el certificat abans de contractar i a més, qui refusi una feina on s'exigeixi aquest passaport "pot perdre les prestacions d'atur".Pimec ha demanat reunions amb el Govern per tractar la matèria, "però fins ara el Departament de Salut no ha volgut", ha dit Ginesta.