Les Acàcies, celler d’Avinyó, s’ha integrat a l’Associació Vinícola Catalana, que defensa els interessos generals del sector i impulsa el vi català tant al nostre país com als mercats internacionals.

El celler bagenc va treure al mercat el 2016 els seus primers vins i es caracteritza per la seva filosofia de fer una producció artesanal i a petita escala de vins de qualitat. La seva producció és ecològica amb mètodes biodinàmics, disposa d’11 hectàrees de vinya de varietats autòctones de la comarca, com la picapoll, el sumoll i la mandó, una varietat recuperada fa uns deu anys. La finca on és el celler inclou diferents espais i propostes enoturístiques, amb visites guiades i tastos de vins.

La seva producció és limitada i numerada i actualment elabora unes 10.000 ampolles de vi, que es comercialitzen al Bages, a l’Estat espanyol i ha començat a exportar. A partir del 2022, s’espera arribar a una capacitat productiva de 60.000 ampolles, per les noves vinyes plantades els darrers dos anys.