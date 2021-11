La fusió de les dues grans banques d'Espanya, CaixaBank i Bankia, comportarà una infinitat de canvis que afectaran directament a milers d'usuaris. Un d'aquests contratemps té a veure amb la plataforma de pagament instantani Bizum. Els clients de Bankia es quedaran uns dies sense poder fer-la servir, a partir d'aquest divendres mateix.

Aquesta aplicació és, probablement, una de les més utilitzades després de WhatsApp, i és que d'ençà que Bizum va aparèixer en les nostres vides, pagar a cop de clic és cada cop més habitual. Però el que ningú s'esperava és que la vida d'aquesta plataforma tal com la coneixíem sembla tenir les hores comptades. A causa de la fusió entre les dues empreses anteriorment esmentades, s'han d'ajustar diverses qüestions perquè aquesta aplicació continuï funcionant amb normalitat.

Però, l'important és que la companyia ha anunciat que l'aplicació deixarà de funcionar durant un temps.

Pausa momentània i de control

És fonamental destacar que aquesta aturada de Bizum només afectarà els clients de Bankia. Aquesta pausa, segons apunten des de l'entitat, serà qüestió d'hores, ja que és necessària per a fer el bolcat de dades pertinents d'una entitat a una altra.

Els usuaris de Bankia no disposaran del servei de Bizum des del 12 de novembre a les 15.00 hores, i fins al 14 de novembre, quan es recuperarà la normalitat però des de la nova banca digital. A més, aquest no serà l'únic canvi perquè, a partir del 14 de novembre, l'aplicació mòbil de Bankia serà substituïda per l'app CaixaBankNow. Tot està llest per a la nova revolució bancària.