L’associació de professionals sèniors Gest! i la Fundació La Caixa convoquen la cinquena edició dels premis Iniciatives de Desenvolupament Empresarial, un guardó que té l’objectiu de donar suport i incentivar projectes al Bages. També col·laboren en el premi l’Ajuntament de Manresa (Cedem), la Fundació Universitària del Bages (FUB) i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (Epsem), que, juntament amb Gest!, ofereixen assessorament i acompanyament als projectes viables.

Al guardó s’hi poden presentar tot tipus de projectes, tant de nova creació com en funcionament, siguin persones físiques o de qualsevol tipus de persona jurídica. La data límit de recepció dels projectes és el dia 21 de març del 2022. La documentació s’ha facilitar per correu electrònic (3295@caixabank.com) o bé de manera personal en qualsevol oficina de Caixabank de la comarca del Bages.

El premi consisteix en l’entrega al projecte empresarial guanyador de la quantitat de 5.000 euros, que aporta Caixabank. A més, per a tots els projectes presentats que obtinguin una puntuació final mínima de 60 punts, l’entitat bancària es compromet a estudiar la possibilitat del seu finançament, amb el màxim import possible segons les necessitats manifestades en el projecte. Per tal d’obtenir aquest finançament, els projectes també han d’assolir un mínim del 50% de la puntuació màxima de cadascun dels conceptes avaluables. Les bases del guardó es poden trobar a www.gestcat.cat.

Els projectes que es presentin a aquesta cinquena convocatòria seran avaluats per un tribunal integrat per les entitats participants Gest!, Caixabank, Cedem , FUB i Epsem.

En l’edició de l’any passat va resultar guanyador el projecte Control Live, una start-up manresana de solucions mèdiques que va desenvolupar la V-Chair, una cadira de rodes motoritzada i llit hospitalari digital.