La companyia elèctrica Endesa ha enviat aquesta setmana les cartes on confirma la condonació de deute a famílies vulnerables. En concret, la carta l’han de rebre unes 43.000 famílies amb deutes acumulats de 45,4 milions d’euros entre el 2015 i el 2020, segons el conveni signat al març entre la companyia i Generalitat el març passat. Inicialment el conveni abastava poc més de 35.500 famílies, però la companyia ha actualitzat les dades fins a l’últim moment. A la carta, la companyia especifica que el client ja no deu diners a l’empresa ni ha de fer cap tràmit, i li comunica quines factures i imports han estat condonats i a quins domicilis pertanyen.

Endesa es va comprometre a fer-se càrrec del 100% de les factures impagades entre el 2015 i el 2018 i la Generalitat, juntament amb altres administracions, es comprometien a assumir el 50% del deute acumulat entre el 2019 i el 2020. Això suposava que Endesa acabaria assumint més del 70% del deute acumulat entre el 2015 i el 2020. Ara bé, d’aleshores ençà, l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha constatat un «preocupant ball de xifres i una enorme manca de transparència per part d’Endesa en la quantificació del deute, la qual cosa fa difícil saber quin és exactament el percentatge del deute total que acabarà assumint la companyia». Segons va declarar Endesa en el moment de la signatura del conveni, el deute condonable pujava a 38.793.524 euros, mentre que set mesos més tard, segons un comunicat del Govern, el deute declarat per la multinacional era uns 6 milions més alt que el reportat inicialment. L’augment era principalment imputat al deute acumulat entre el 2015 i el 2018, que és el que assumeix íntegrament la companyia.

D’acord amb el conveni, la condonació del deute s’havia de fer de forma automàtica, és a dir, les persones només havien d’esperar una carta de la companyia notificant-los que efectivament el comptador es posava a zero i se’ls donava una segona oportunitat. Això, però, no va succeir en el termini esperat, ja que, amb el canvi de Govern, la Generalitat va trigar a posar fil a l’agulla en la implementació del conveni, segons l’APE.

L’entitat afegeix que, si Endesa hi hagués posat bona voluntat, podria haver enviat les cartes de condonació immediatament després de la signatura del conveni, però no ho va voler fer fins assegurar-se que el nou Govern complís els seus compromisos. I mentre les cartes no arribaven, tot i que des de la Generalitat s’assegurava que el deute estava condonat, a l’APE arribaven casos de persones en risc d’exclusió residencial a les quals se seguia reclamant les factures impagades.