Agricultors i sindicats han reclamat al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que torni a peritar les sol·licituds dels pagesos afectats pels temporal Filomena, després que la resolució de la subvenció hagi denegat el 65% de les peticions. En concret, només s’han aprovat 170 de les 511 sol·licituds presentades. Els afectats ho recorreran, ja que ho atribueixen a un mal procediment dels pèrits, que, segons ells, no han sabut reflectir els danys que la neu va provocar a les oliveres. Un d’ells, Miquel Maria Prunera, veí de Bovera, critica que li hagin denegat l’ajut malgrat que la caiguda de la producció d'olives a la seva finca ha estat gairebé total. «El 2020 vaig fer 41.000 quilos i enguany només 900», ha explicat.

L'alcalde de Bovera, Òscar Acero, així com altres pagesos afectats, pensen que el procés de valoració dels danys no s'ha fet correctament pel desconeixement del territori dels tècnics. «És una zona complicada i com que no eren tècnics del territori van fer el que van poder», explica Acero. «És molt complicat poder determinar el potencial productiu si no havies estat aquí abans», explica Víctor Sas, tècnic de la Comunitat de Regants del Garrigues-Sud, que considera que cal repetir el peritatge amb agents de la zona i comparant les produccions d'oliva d'enguany amb les de les anteriors.

Fins i tot hi ha productors que posen en dubte que els pèrits realment s'hagin passejat pels seus camps, a més de criticar que entre finques veïnes hi ha valoracions que han estat totalment dispars. «Aquí no ha passat cap tècnic i, si ha passat, no tenia cap noció o era molt poc professional», afirma Miquel Maria Prunera.

Visita de Jordà

De fet, Prunera és un dels agricultors a qui han denegat l'ajut sol·licitat tot i que la seva finca va ser una de les que la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, va visitar el gener passat per constatar els danys causats pel temporal. I malgrat que els pèrits consideren que aquest camp d'oliveres no presenta prou danys, el seu propietari afirma que enguany ha perdut gairebé tota la collita d’olives, que ha passat de 41.000 quilos el 2020, a només 900 quilos.

El nombre de casos en què s’ha denegat l’ajut ha portat l’alcalde de Bovera a dir que l'Ajuntament intentarà que tots els pagesos que n’han quedat fora o que no estan d’acord amb la valoració feta recorrin els peritatges. Altres municipis de les Garrigues i el Segrià també han expressat el seu descontentament amb la resolució.