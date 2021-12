Telefónica ha obtingut el vistiplau de CCOO i UGT a les condicions negociades per al Pla Social d’Ocupació, la pròrroga del Conveni Col·lectiu i el Pla de Suspensió Individual, i per això aprovarà la firma de l’acord previsiblement avui, segons van confirmar els sindicats en sengles comunicats. Totes dues organitzacions es reuniran avui amb l’empresa per firmar l’acord, on quedaran recollides les garanties tant per als treballadors que compleixin els requisits del Pla de Suspensió Individual, i que voluntàriament vulguin acollir-s’hi.

Les condicions per acollir-se al pla estableixen 15 anys d’anys d’antiguitat i haver nascut el 1967 o abans. D’altra banda, la pròrroga del Conveni Col·lectiu del 2023 estén les garanties per a la plantilla que, complint aquests requisits, decideixi no acollir-s’hi i per a la resta de treballadors que es quedin a Telefónica. CCOO va donar ahir el sí a l’acord després de debatre-ho als òrgans de direcció i en assemblees prèvies. UGT també va confirmar la seva aprovació.