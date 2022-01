Les vendes de motos, ciclomotors i vehicles lleugers creixeran el 10,9% a Catalunya el 2022, fins a les 49.900 unitats, segons les previsions de l’Associació Nacional d’Empreses del Sector de les Dues Rodes (Anesdor). Les perspectives són que tots els segments presentin dades favorables a Catalunya, amb pujades que van del +8,9% en vendes de ciclomotors (3.200) fins al +27,1% en vendes de tricicles (900 unitats). Aquestes xifres contrasten amb un 2021 que s’ha tancat amb un balanç negatiu del -5,5% en matriculacions al sector de les dues rodes, principalment per culpa de la pandèmia i de la crisi dels semiconductors. «Tot i les dificultats per a les empreses, el 2021 ha estat un any positiu», va apuntar el president d’Anesdor, Ramón Bosch.

«La covid i els problemes logístics i de components a escala internacional han frenat un creixement que hauria estat més elevat en altres circumstàncies», va continuarr Bosch. De fet, les xifres del 2021 de venda de motos i ciclomotors a tot l’Estat han estat més positives que a Catalunya, amb un 5% més de matriculacions que el 2020, fins a 193.324 vehicles. Això va suposar que el 16% de totes les matriculacions de vehicles a Espanya fossin motos o ciclomotors. De cara al 2022, la previsió d’Anesdor és que la venda de motocicletes, ciclomotors i vehicles lleugers continuï a l’alça a l’E stat espanyol i sigui del +9,2% i 211.200 unitats. Igualment, amb tots els segments en xifres positives: les motocicletes –que representen el gruix de les vendes, amb un augment del 9,1% (180.100 unitats). Per la seva banda, els ciclomotors arribaran a les 18.800 unitats (+6%). La resta de categories del sector, tricicles i quadricicles, també superaran les xifres de l’any passat amb un creixements del 21,3% (3.900 unitats) i del 15,8% (8.400 unitats), respectivament. En paral·lel, el secretari general d’Anesdor, José María Riaño, va traslladar el malestar del sector davant la posició del Govern espanyol de no modificar les etiquetes ambientals dels vehicles. «Les motos actuals reben la mateixa etiqueta que les de 2006, a pesar de ser significativament més eficients i sostenibles», va recordar Riaño.