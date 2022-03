Les patronals Foment i Unió Patronal Metal·lúrgica (UPM) han alertat del «gravíssim problema» que suposa la pujada del preu de l’energia per al sector industrial, la qual cosa pot portar al tancament d’empreses i posa en perill fins 500.000 ocupacions, per la qual cosa demanen que el govern central interfereixi en les elèctriques ja.

En un comunicat, les patronals consideren que l’actual cost de l’energia, fruit d’un sistema de preus molt complex i de les tensions geopolítiques generades per la invasió russa d’Ucraïna, resulta «inassumible» per a molts sectors industrials, alguns dels quals ja estan tancant temporalment la seva activitat, com algunes siderúrgiques. Si es prolonga aquesta situació, adverteixen, podria produir-se el tancament definitiu de moltes empreses, per la qual cosa consideren indispensable que es prenguin mesurades d’efecte immediat. Les dues organitzacions apunten que la situació és especialment greu en el sector de l’automoció i en els que en depenen.

El president de la UPM, Jaume Roura, denuncia que el cost elèctric i el sistema de tarificació està sent «insuportable» per a moltes empreses i que algunes han hagut d’aturar la producció. I es pregunta què n’han de dir l’administració pública i les companyies elèctriques.