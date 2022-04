El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, també veu possible una pujada dels tipus d’interès a la zona de l’euro el mes de juliol.

De Guindos va dir en una entrevista a l’agència Bloomberg, publicada ahir, que «teòricament tot és possible» en ser preguntat si una pujada dels tipus d’interès és possible al juliol.

No obstant això, De Guindos va matisar que la pujada dels tipus d’interès no s’ha de materialitzar «automàticament una vegada que concloguin» les compres de deute. «Tenim una mica de temps entremig i depenem de les dades econòmiques. La meva opinió és que el programa de compra d’actius hauria de concloure al juliol i que per a la primera pujada de les taxes d’interès hem de veure les nostres projeccions, els diferents escenaris i, només llavors, decidir. Res s’ha decidit de moment», va afegir el vicepresident del BCE.

Que el BCE apugi els tipus d’interès al juliol, va dir De Guindos, dependrà de les dades de juny. «Des de la perspectiva d’avui, el juliol és possible i el setembre o més tard també és possible. Mirarem a les dades i només llavors decidirem», va afirmar.