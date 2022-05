Avinent inaugura el seu edifici senyera després d’una inversió de 10 milions d’euros

Una olivera amb 1.000 anys de vida dona la benvinguda al visitant del nou equipament d’Avinent al polígon Santa Anna de Santpedor. «Defineix l’edifici i explica de forma intangible els atributs de l’empresa: robustesa, longevitat, vitalitat, el vincle entre indústria i bellesa». Així ho explica Albert Giralt, el director general del grup bagenc, que ha fet en l’última dècada un salt en projecció i nous mercats amb la seva aposta per la implantologia dental. L’olivera presidia ahir «un dels dies més importants» en la història més que cinquantenària de l’empresa, que inaugurava el buc insígnia del nou traçat marcat per Vilardell Purtí (la matriu d’Avinent) ja fa setze anys: un edifici de 8.000 metres quadrats que se suma als 20.000 ja existents i que concentra l’activitat de la divisió mèdica del grup. Un espai «impactant», com ho va definir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la visita amb què va posar de llarg l’equipament, que el juny farà un any que està en funcionament.

L’anomenat Avinent Hub concentra tot el potencial de creixement del grup en unes instal·lacions concebudes per a la innovació en el sector de la implantologia i la pròtesis dental i cràneo-maxilofacial. I també per explicar d’una mirada als clients l’ambició d’un projecte que arriba ja als cinc continents.

Ahir era un dia gran per a Avinent, i una cinquantena de personalitats de la política, l’empresa i la societat bagenca van acompanyar el bateig oficial de les instal·lacions que marquen un nou punt de partida per als projectes d’Avinent. Aragonès va valorar la magnitud de les aspiracions d’Avinent, que va posar com a model de la indústria que innova i que s’internacionalitza. Avinent és, per al president de la Generalitat, «l’exemple» de la mescla de tradició industrial, arrelament al territori i aposta per la innovació, les eines necessàries, va dir Aragonès, d’una indústria catalana que requereix créixer en grandària per assolir l’objectiu d’arribar al 25% del PIB català (avui està en el 19%). A més, va apuntar el president, el sector on s’ha fet fort Avinent, la salut, ha de ser un cavall de batalla de la indústria d’un país que disposa de tots els elements perquè sigui així: una xarxa hospitalària de nivell, centres de referència en la transferència del coneixement i projectes com Avinent. Aragonès va fer una crida a l’ambició i a deixar de «convertir l’autoexigència en autoflagel·lació».

El nou espai d’Avinent permet créixer en les quatre àrees de negoci que integren la divisió mèdica del grup: Avinent Implant System, Avinent Cad Cam, Avinent CMF i l’acabada tot just de néixer Avinent Orthodontics. Així, s’ha ampliat la capacitat productiva de torns i fresadores CNC, s’han ampliat les zones de sales blanques, hi ha nous espais especials per a la impressió 3D en polímers, nous laboratoris de noves tecnologies d’impressió 3D, com el polijet i noves zones de formació especialitzada, entre d’altres guanys.

L’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, es va felicitar de tenir al municipi un projecte com Avinent, que permet al poble, va dir, ser «referent empresarial» com ho és «en història i esport».

El nou edifici («un exemple de nova indústria, que reflecteix com som», deia Giralt) ha de permetre al grup Avinent fer un salt també en facturació, dels prop de 35 milions del 2021 als 50 milions que preveu per al 2025. Aquest 2022, l’empresa, que ja registra aquests primers mesos de l’any un increment del 12% en les dues divisions, industrial i mèdica, contempla arribar als 40 milions de facturació. El nou hub també permetrà fer un salt en plantilla, de les 300 persones actuals a 350. Per arribar aquí han calgut quatre anys de feina i 10 milions d’euros d’inversió.

Els convidats van poder passejar-se per les diàfanes sales de producció i gaudir de l’experiència immersiva al cub suspès que presideix l’anomenat Avinent Discovery, un espai amb quàdruple pantalla per explicar el projecte als clients. Un disseny que ha anat a càrrec de la bagenca Transversal. De fet, segons Giralt, tots els elements del nou edifici tenen procedència local. El projecte és de l’arquitecte de Sant Joan Manel Guerrero.

Avinent guanya amb el nou edifici capacitat productiva. El 2021 van superar els 110.000 implants i un volum de producció de 600 peces dentals diàries personalitzades. Però això «no és el final d’un camí, sinó l’inici d’una nova etapa per anar més lluny», assegura Giralt.