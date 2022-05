Rossignol celebra els 50 anys de la fabricació dels primers esquís a Artés

El dia 9 de maig de 1972 sortia el primer parell d’esquís (uns Rossignol Cobra ) de la nova fàbrica Rossignol a Artés. Era l’inici d’una llarga trajectòria industrial que ha dut la planta a passar de fabricar 515 parells d’esquís amb una plantilla de 120 persones a l’inici als 3.700 parells d’esquís que surten cada dia de les línies de producció a Artés, on treballa una plantilla de 400 persones. En aquests 50 anys, 20 milions de parells d’esquís han estat produïts a la fàbrica d’Artés, expliquen fonts de l’empresa, que aquesta setmana commemora l’efemèride.

La planta industrial d’Artés contribueix al creixement global del Grup Rossignol , del +32% durant la temporada 21/22. Rossignol preveu, a més, una temporada 2022-23 amb un gran potencial i un any de record en nombrosos mercats, segons fonts de la planta bagenca. El grup està experimentant un gran creixement tant en el seu negoci històric principal, el material d’esports d’hivern (+33%), com també en les seccions d’Apparel (+46%) i de Bicicletes, fet que posa de manifest «l’estratègia de diversificació i de presència en la muntanya en les quatre estacions de l’any», segons apunte les fonts.

La fàbrica d’Artés, dirigida des de l’any passat per Jordi Lladó, és la unitat de producció més gran i peça central del sistema industrial del Grup Rossignol, que compta amb Jean-Laurent Nectoux com a vicepresident d’Operacions del Grup. «La fàbrica d’Artés és un centre d’excel·lència en la fabricació d’esquís alpins (en les marques Rossignol i Dynastar) i d’esquís de fons Rossignol -des de 1994-. També és el centre de referència en el mecanitzat de motlles per a la fabricació d’esquís, així com el centre de desenvolupament de software de gestió i de digitalització del procés productiu», recorda l’empresa.

El Grup Rossignol treballa des de 2020 en un ambiciós programa de responsabilitat social corporativa -Respect-, tant a nivell de producte com a nivell de centres de producció, amb l’objectiu de reduir un 30% l’empremta de carboni d’aquí al 2030 i un 40% la generació de residus industrials d’aquí al 2025.

La fàbrica de Rossignol Artésm, que funciona amb energia elèctrica renovable, està certificada ISO 9001 per a la qualitat, ISO 14001 per al medi ambient i ISO 45000 per a la prevenció de riscos laborals. «Estem contents i molt orgullosos de celebrar aquest aniversari amb tots els nostres col·laboradors/es i amb tothom qui ha participat des del 1972 a aquesta saga sinònima d’excel·lència», diu Vincent Wauters, CEO del Grup Rossignol.