A Barcelona i Madrid s’ha registrat un destacat creixement del preu de la vivenda de gener a abril. Tot i que a l’estiu s’espera que s’alenteixi, des del setembre fins a finals d’any tornaran a pujar els costos immobiliaris.

El 2021 ha sigut un any de recuperació per al sector immobiliari després de les conseqüències de la covid, en total es van produir 674.000 compravendes de vivenda a Espanya. D’aquestes, el 9% van tenir lloc a les ciutats de Madrid i Barcelona.

A Barcelona, el <strong>control del lloguer</strong> augmenta el nombre d’immobles en venda, cosa que no evita que els <strong>preus continuïn a l’alça</strong>. I, a Madrid, els districtes dins de l’M-30 recuperen el pes perdut per la pandèmia i, com que l’estoc de vivenda disminueix, la demanda arribarà a barris més allunyats del centre.

A Espanya puja un 0,4% la variació mensual del preu de l’habitatge de segona mà i un 1,7% en la interanual, situant el preu en 1.920 euros per metre quadrat a l’abril, segons les dades de l’Índex Immobiliari Fotocasa. A Madrid, el preu mitjà mensual de l’habitatge de segona mà va pujar un 0,6%, fins a 3.235 euros per metre quadrat, un increment que suposa un 4,3% interanual.

Top 3 de capitals més cares

capitals més cares«Un mes més veiem com el preu de l’habitatge de segona mà continua registrant increments tant a escala mensual com interanual. Continuen sent descensos suaus i poc voluminosos, però mostra el gran interès que continua despertant en aquests moments la vivenda. La pujada de preus a la vivenda de compra serà la tònica que continuarem veient el 2022, a causa de la gran demanda que hi ha ara mateix i la falta d’estoc en el sector immobiliari», explica María Matos, directora d’Estudios i portaveu de Fotocasa.

Matos assegura que els preus pujaran, però lleugerament: «No s’ha d’oblidar que venim d’un 2021 en què s’han batut rècords de compra de vivenda, el millor any de l’última dècada, però malgrat aquesta gran demanda els preus no s’incrementaran de manera gaire voluminosa. No obstant, l’increment interanual del mes d’abril (1,7%) és el més alt que s’ha registrat de moment aquest 2022».

Segons l’estudi de Fotocasa, Madrid, amb 3.235 euros per metre quadrat, i les Balears amb 2.918 euros per metre quadrat, tenen l’habitatge de segona mà més car d’Espanya, davant del País Basc (2.888), Catalunya (2.570), les Canàries (1.771), Cantàbria (1.762), Andalusia (1.716), i Extremadura, amb 1.147 euros per metre quadrat, Múrcia (1.125) o Castella-la Manxa amb 1.070 € euros per metre quadrat.

Respecte als preus, al ‘top 3’ de capitals de província més cares són: Sant Sebastià amb 5.770 euros per metre quadrat, seguida de Barcelona capital amb 4.325 i, per últim, Madrid capital con4.063 euros per metre quadrat.