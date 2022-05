Correos és l’operador designat per prestar el Servei Postal Universal a la ciutadania balear i a la de la resta de l’Estat. La nostra empresa facilita aquest servei en qualsevol punt de l’arxipèlag, garantint la seva qualitat i les condicions d’equitat, accessibilitat, assequibilitat i no discriminació que s’estableixen en la legislació postal.

La nostra companyia està immersa en un procés de transformació per a adaptar-se als nous reptes que passa, entre altres coses, per diversificar els nostres serveis, internacionalitzar els nostres mercats, millorar l’eficiència i oferir ocupació estable i de qualitat per al nostre personal.

Avançant en diversificació, Correos ha posat en marxa durant 2022 nous serveis com a Correos Frío que és una solució logística per als enviaments que requereixen un transport a temperatura controlada. Aprofitant la internacionalització de la nostra empresa, Correos Cargo acaba d’establir una ruta regular per a transport aeri de paqueteria i mercaderies que uneix Madrid amb Hong Kong amb dos vols setmanals. Aquesta setmana també s’ha llançat un nou servei de recollida de paquets a domicili per als nostres clients particulars.

Aquesta solució ofereix la possibilitat de recollir en domicili els enviaments que es contracten en línia i que poden anar destinats a qualsevol punt de la península o de Balears. Això són només algunes pinzellades de la gran feina que està realitzant Correos per aprofitar l’increment experimentat per la paqueteria i per afrontar amb èxit els nous reptes del mercat postal i de paqueteria.

A més, la nostra companyia ha ampliat els serveis que es presten al món rural a través dels seus 648 carters i carteres rurals de Catalunya. Aquest personal de repartiment ha estat dotat de nous terminals (PDA) amb més funcionalitats que ofereixen a domicili molts dels serveis que abans només es prestaven a través de la nostra xarxa de 340 oficines informatitzades en la nostra Àrea Territorial

Tots aquests avanços van en paral·lel amb l’obstinació de la nostra empresa tricentenària d’oferir ocupació estable i de qualitat al nostre personal. Sis-cents tres llocs de personal laboral indefinit s’han incorporat enguany a Catalunya i a més existeix una nova convocatòria de 7.757 places, que suposa la major oferta pública d’ocupació de Correos en dècades.

Finalment, Correos també està desenvolupant iniciatives dirigides a lluitar contra l’exclusió financera i la despoblació. Entre elles destaca el projecte d’instal·lació de 1.500 caixers en oficines de localitats de tota Espanya i els acords que Correos manté amb entitats financeres com són el Banc Santander, Ibercaja, Evo Bank o Banco Mediolanum que permeten, mitjançant el servei Correos Cash fer ingressos i retirades d’efectiu a través dels carters, a qualsevol domicili o persona física. Correos també està fent costat als productors i pimes locals a través de la nostra plataforma Correos Market que els ofereix tot el procés logístic complet, incloent també el magatzematge i la major xarxa de distribució del nostre país. Correus no cobra comissions a aquests productors, per contribuir a impulsar el teixit productiu espanyol i fer arribar els seus productes a qualsevol punt d’Espanya i Portugal.

Amb tot això la nostra empresa continua desenvolupant solucions logístiques competitives, per adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients i facilitant el dia a dia dels ciutadans al territori balear i a la resta d’Espanya.