Madrid incrementarà, a partir d’aquest dimecres i a través de la companyia Iberia, les seves connexions aèries amb els Estats Units al passar de sis a nou destinacions connectades, i més de 120 freqüències setmanals.

S’estrenaran noves rutes a Washington i Dallas i es reiniciarà la ruta a San Francisco, a més d’augmentar els vols a Los Angeles, Miami, Nova York i Boston. L’efecte d’aquest impuls als enllaços amb els EUA serà bidireccional. Noves destinacions turístiques per als espanyols a Amèrica que ja podran disfrutar a partir d’aquest estiu i, en el sentit contrari, més possibilitat de turistes procedents de les ciutats nord-americanes.

Des del 2009 els Estats Units s’han consolidat com el principal emissor de turisme estranger a Madrid, i s’ha posicionat com el mercat més important en volum però també com un dels que més creixen. El 2019, la capital va registrar l’arribada de 809.490 nord-americans, un 19% més que l’any anterior, i el 2021, malgrat les restriccions i la situació provocada per la pandèmia, aquest país va mantenir el seu primer lloc en el rànquing de països emissors de turisme internacional, amb 239.524 viatgers.

La posició va camí de revalidar-se el 2022, ja que, durant el primer quadrimestre, Madrid ha rebut 139.938 viatgers procedents dels Estats Units (47.254 viatgers més que el que és fins ara el seu segon emissor, França, amb 92.684 visitants).

Segons l’enquesta de despesa turística Egatur, el 2021 els viatgers nord-americans van realitzar una despesa total de més de 410 milions d’euros a la Comunitat de Madrid, amb una despesa mitjana per persona de 1.868 euros i una despesa mitjana diària de 294 euros.

Promoció

L’Ajuntament de Madrid s’ha embarcat en una ofensiva promocional als Estats Units. En els pròxims mesos, l’Ajuntament realitzarà noves accions en solitari o fruit de la col·laboració publicoprivada amb altres aliats com Turespaña, Virtuoso o l’associació de turoperadors dels Estats Units (USTOA), entre d’altres, per continuar guanyant pes en el mercat nord-americà.