Repensar el comerç de proximitat

En qualsevol situació de les nostres vides sempre ens trobem davant del dubte de saber si el camí escollit és l’adequat o no; i si les decisions preses ens duran als nostres objectius. Però aquesta incertesa apareix, sobretot, quan s’han de prendre decisions en àmbits i temps molt convulsos, supeditats a canvis continus de model i forçats de manera extrema per la globalització i les crisis sistèmiques que periòdicament treuen el nas, com passa al camp comercial.

El comerç local és, tradicionalment, un gran sector que està, tanmateix, molt atomitzat en petites i mitjanes empreses, la majoria de les quals es veuen arrossegades per la feina del dia a dia, amb poca capacitat a l’hora de definir estratègies de futur a mitjà i llarg termini. Apujar la persiana, estar actualitzats i seguir les últimes tendències, centrar-se en l’atenció al client i, a més, complir amb totes les obligacions legals i fiscals de qualsevol empresa, fan que les botigues es trobin abocades a una voràgine de feina quotidiana, habitualment amb el personal mínim i indispensable. I davant del nou panorama que s’ha obert amb la venda en línia pot portar-nos a caure en el parany de voler imitar, sense els recursos necessaris, el que fan les multinacionals i les macroempreses, perdent, doncs, de vista els propòsits primigenis de la nostra activitat.

Per tot això, és molt important ser capaços de trobar moments de reflexió i espais de debat, que ens ajudin a visualitzar horitzons a mitjà i llarg termini per tal de definir les línies mestres de quin volem que sigui el model comercial del futur. I ara més que mai, a Manresa, necessitem fer aquest exercici per tal de retrobar-nos i que tot el comerç de la ciutat sigui capaç d’alinear-se per redefinir la nostra capitalitat comercial, reforçant els valors de sempre: proximitat, bon tracte i suport al desenvolupament urbà, incorporant nous valors com poden ser la sostenibilitat, la conciliació familiar o la mobilitat eficient.

A partir d’aquí, des de la UBIC, volem acompanyar tots els nostres botiguers, associats o no, a recollir opinions, compartir punts de vista i debatre transversalment el nostre paper i quins escenaris de futur hem de liderar. La nostra trajectòria és llarga i ferma, de manera que no podem quedar al marge dels canvis socioeconòmics, sense plantejar quines són les millors maneres d’adaptar-nos-hi i alhora –per què no?– assajar fórmules pròpies i singulars. Per això estem preparant, de cara a la tardor, un congrés que ens serveixi de punt de partida, on determinades actuacions puguin ser consensuades i que ens permeti saber cap on anem i quin és realment el paper que volem exercir. No podem estar tothora anant a les palpentes, improvisant davant de fets i situacions sobrevingudes i anant, per tant, a remolc de les circumstàncies. Hem de sortir d’aquest congrés amb idees clares i definint un pla estratègic per al comerç manresà. Quan sigui el moment us convidem a participar-hi.