La portaveu del sindicat USO i representant del personal de cabina de Ryanair, Lidia Arasanz, va denunciar ahir un «boicot» contra el dret a vaga dels treballadors. Ahir al matí, els mostradors de Ryanair a la T2 de l’aeroport Barcelona-El Prat operaven amb aparent normalitat sense que s’hagués de registrar ni una sola cancel·lació. Arasanz va criticar que Ryanair hagi enviat una carta de serveis mínims «a tots els treballadors», «ja sigui per operar un vol o per estar de guàrdia a casa seva». La portaveu del sindicat va avançar que denunciaran aquesta pràctica davant la justícia, que vulnera els serveis mínims fixats pel govern. Arasanz també va demanar «ajuda» a l’Estat i el va instar a «no mirar cap una altra banda».

Els poc més de 900 vols que havien de sortir ahir de l’aeroport de Barcelona-El Prat ho feien amb normalitat. Malgrat que era el primer dia de la vaga convocada pel personal de cabina de Ryanair per reivindicar els seus drets laborals, les pantalles encarregades d’anunciar els vols no registraven cap cancel·lació. Per a Arasanz, «la vaga l’han tirat per terra des del primer dia perquè no han donat ni la possibilitat a exercir aquest dret». «Avui tots els treballadors han d’estar treballant, ningú té dret a fer vaga», va criticar.

Els serveis mínims fixats pel govern espanyol variaven entre el 36% i el 80% en funció de la distància i el transport alternatiu. Arasanz va denunciar que aquests percentatges «no s’han respectat i l’empresa ha valorat tots els vols que sortien de Ryanair amb tripulació espanyola com a serveis mínims». Segons la portaveu sindical, els treballadors mantenen la convocatòria de vaga pels pròxims 25 i 26 de juny i 30 de juny i 1 i 2 de juliol.