El sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) ha fet balanç dels efectes de la sequera, les gelades i els cops de calor en el cereal d’hivern i ha quantificat en 180 milions d’euros les pèrdues en la collita d’aquest conreu.

UP va advertir ahir en un comunicat d’un balanç molt negatiu de la collita d’aquest any del cereal d’hivern, colza i lleguminoses de gra a Catalunya, ja que, excepte la zona cerealística de les comarques gironines, on la producció s’equipara a la mitjana de producció del període 2018-2020, la resta de territoris tindran dràstiques baixades de rendiment, a causa de la sequera, les gelades de principis d’abril i els cops de calor del mes de maig.

El sindicat situa els rendiments en cereal de secà entre el 40% i el 50% de la mitjana productiva a Barcelona, Lleida i Tarragona, i en cereal de regadiu, unes pèrdues del 35% de mitjana en aquests territoris. Malgrat això, determina que hi ha variacions específiques a cada territori, i l’excepció de les comarques de Girona, cosa que comporta que a tot Catalunya les pèrdues sigui d’un 45%. Així mateix, també excepte a la zona de Girona, les colzes i les lleguminoses de gra han tingut rendiments d’entre 800 a 1.200 quilos per hectàrea, entre un 50% i un 60% menys en comparació d’una campanya normal.

UP recorda que l’esperança que l’increment de preu del cereal pogués compensar la pèrdua de quilos «s’ha demostrat una quimera», ja que els quilos no s’han produït però els costos de producció (fertilitzants, fitosanitaris, maquinària i energia) han augmentat d’una manera extraordinària.

D’altra banda, el sindicat afirma que l’assegurança agrària continua oferint unes cobertures insuficients, també en el sector dels conreus herbacis extensius. Per aquest motiu, UP demana que se sumi el sector del cereal i conreus herbacis dins del Pla de xoc que el Departament va articular per les gelades i que s’articulin ajuts directes a la pagesia professional del sector per compensar els danys no coberts per l’assegurança agrària. A més, considera que cal articular mesures de l’assegurança agrària perquè millori les cobertures que ofereix a la pagesia professional productora de cereals i altres conreus herbacis.

En aquest sentit, el sindicat també demana suport per a la pagesia professional productora de cereals i herbacis per garantir-li que podrà cobrir els costos necessaris per poder començar una nova campanya al setembre, amb la sembra del cereal d’hivern.