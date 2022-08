Els ports espanyols reflecteixen elevada activitat econòmica. Les dades fins al juliol confirmen un trànsit de 332 milions de tones en els set primers mesos de l’any, el segon millor registre històric en moviment de mercaderies, només superat per les 529.000 tones els mateixos mesos del 2019. Tant els granels líquids (+12,4%) com sòlids (+11,8%), i la mercaderia general convencional (+10,9%) augmenten respecte al 2021. El trànsit de passatgers supera els 16,3 milions de persones, dels quals una cinquena part van ser creueristes. Totes aquestes dades dibuixen una radiografia econòmica relativament optimista. El trànsit de mercaderies i passatgers pels 46 ports d’interès general de l’Estat manté un ritme de creixement del +6,9% els set primers mesos de l’any. El creixement del nombre de passatgers del 122% resulta relativament enganyós, ja que es parteix d’unes dades del 2021 molt afectades per l’impacte de la pandèmia del coronavirus. El trànsit de passatgers remunta les dades dels dos últims anys marcats pel coronavirus i les restriccions imposades a les rutes cap al nord de l’Àfrica, i se situa en els 12,8 milions de passatgers, als quals caldria sumar 3,5 milions de creueristes.

En qualsevol cas, en 21 de les 28 autoritats portuàries que gestionen els ports d’interès general han experimentat increments que van des del +0,3% de Las Palmas fins al +54,8% de Màlaga. Els tres grans grups de mercaderies segons la seva forma de presentació, granels líquids, granels sòlids i mercaderia general han experimentat increments, de dos dígits en el cas dels granels. Els granels líquids, 107.491.212 tones (+12,4%), s’han vist especialment afavorits per l’augment en el moviment de gas natural (+70%) que va superar els 13 milions de tones, i el petroli cru (+20%) que va arribar als 38,4 milions de tones. Els granels sòlids, 53.239.181 tones (+11,8%), han tingut en el moviment de carbó i coc de petroli el seu millor suport (+55,6%) a l’elevar-se per sobre dels 9,8 milions de tones, i els cereals i les farines ja superen els 7,5 milions de tones i van créixer un +39,7%. La mercaderia general, 163.396.896 tones, va créixer un +1,2%, atribuïble la totalitat d’aquest creixement a la mercaderia general convencional (+10,9%). En aquest grup ha destacat l’ascens del moviment de fustes i suro (+20,4%), i en menor mesura (+13,5%) a minerals i residus metàl·lics. Les mercaderies en trànsit, aquelles que utilitzen els ports espanyols com a llançadora per ser entregades en altres països i/o continents, suposen el 27% del total mogut als ports espanyols, aproximant-se als 87 milions de tones. Espanya és el quart país de l’OCDE que més va créixer el segon trimestre El producte interior brut (PIB) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va créixer el 0,3% en el segon trimestre del 2022, en línia amb l’expansió observada en els primers tres mesos de l’any, segons les dades publicades pel ‘think tank’ de les economies avançades. D’aquesta manera, el PIB de l’OCDE se situava aquest segon trimestre l’1,5% per sobre del nivell del quart trimestre del 2019, l’últim quart complet abans de la pandèmia de la covid. Entre els països de l’OCDE, el creixement més elevat del PIB en el segon trimestre va correspondre als Països Baixos (2,6%), per davant d’Israel (1,7%), Suècia (1,4%) i Espanya (1,1%).