La Catalunya central tanca el mes de setembre amb una lleu caiguda de l’atur

La Catalunya central va tancar el mes de setembre amb un total de 24.833 persones aturades registrades, 139 menys que un mes abans, el que suposa una reducció del 0,56%. La lleugera davallada, en un mes tradicionalment marcat per la campanya d’estiu, que aquest any s’ha escurçat per l’avançament del calendari escolar, contrasta amb l’increment registrat al conjunt català, del 0,96%. Per comarques, l’atur es a reduir significativament al Moianès (-2,99%), al Berguedà (-2,68%), al Bages (-1,79%) i a l’Alt Urgell (-1,8%), mentre es va incrementar a l’Anoia (0,49%), al Baix Llobregat Nord (0,06%) i al Solsonès (0,64%) i un rellevant 15,23% a la Cerdanya.

En termes interanuals, l’atur registrat es va reduir més lentament a la regió central que al conjunt català, amb uns percentatges, respectivament, del -5,62% i del -6,38%. Al setembre va destacar la caiguda de l’atur per sobre de la mitjana catalana en comarques com l’Alt Urgell (-8,15%), l’Anoia (-7,9%) i el Solsonès (-6,68%), mentre que va caure per sota de la mitjana nacional a la resta de comarques del territori. A la Cerdanya, però, l’atur va créixer respecte del setembre de l’any passat en 67 persones, el que suposa un increment relatiu de l’1,81%. És la primera vegada des del juliol de l’any passat que el nombre de persones registrades a l’atur creix en termes interanuals en una comarca de la regió central. En contrast amb la dinàmica del territori interior, l’atur va continuar pujant a Catalunya i el setembre es tanca amb 3.373 desocupats més que a l’agost, en la tònica alcista que es va iniciar el juliol. En comparació amb el setembre de l’any passat, el nombre de desocupats ha caigut en 24.152 persones, amb un descens percentual més moderat que el dels darrers mesos. La xifra d’aturats se situa en els nivells més baixos en aquest mes des del 2008, una xifra històricament baixa. Després d’un mes a la baixa, a Catalunya les afiliacions han pujat en 20.602 persones (+0,57) respecte de l’agost, segons el Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. Si es compara amb l’any anterior, hi havia 134.794 empleats més (+3,87%) a Catalunya. El nombre de treballadors que cotitzen a la Seguretat Social ha crescut també al conjunt de l’Estat amb 29.286 afiliacions més que al setembre (+0,15%) i 649.176 més que els registres de l’any passat (+3,32%). A Espanya, l’atur ha pujat al setembre en 17.679 persones, el que suposa un 0,6% més que a l’agost, fins als 2.941.919 desocupats. Així, tot i la tendència a l’alça –que va iniciar-se al juliol després de pràcticament més d’un any de baixada-, el nombre d’aturats s’ha mantingut per sota del llindar dels tres milions de desocupats. Segons el Ministeri, es tracta d’un increment més moderat de l’habitual per aquest més, que de mitjana ascendeix en 46.307 persones entre 2008 i 2019. En comparació amb el setembre de l’any passat, a l’Estat hi ha 315.883 persones menys a l’atur (-9,7%). Igual que a Catalunya, el total de persones sense feina en un mes de setembre és el més baix des del 2008. En el novè mes de l’any Catalunya ha estat la segona comunitat de l’Estat on més ha pujat l’atur en xifres absolutes, només superada per Andalusia (6.785 aturats més que a l’agost). Per darrere de Catalunya s’ha situat Astúries (+2.565) i Galícia (+2.197). Des de l’any 2010, l’atur registrat ha pujat en el mes de setembre, excepte el 2018 (-0,09%), el 2020 (-0,5%) i, l’any passat va registrar la caiguda més intensa des del 2007 (-3,2%) per la comparació amb el setembre del 2020, encara amb restriccions generalitzades per la covid. Les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d’ocupació, però el percentatge sobre el total s’ha rebaixat fins al 57,3% aquest mes (203.232). Així mateix, el pes dels joves de menys de 25 anys s’ha reduït i ha passat de superar el 5% al 3,11%, amb 11.051 aturats. Pel que fa al col·lectiu de treballadors estrangers, Catalunya ha tancat el mes de setembre amb 68.307 aturats, 3.796 menys que a l’agost (5,88%). En termes interanuals, representa un 5,27% menys. La pujada de l’atur català s’ha concentrat en el sector serveis, que ha registrat 1.503 persones més, i concentra un 44,5% dels nous desocupats.