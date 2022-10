La licitació d'obres públiques ha caigut un 23% a Catalunya en el tercer trimestre de l'any, en comparació del segon trimestre, segons l'informe de licitació pública presentat per la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) aquest dijous. En comparació del primer trimestre del 2022, la frenada de la licitació és del17,5% en el tercer període de l'any. La CCOC atribueix la desacceleració a la crisi de desabastiment i a l'increment de preus de materials, iniciada amb la pandèmia i agreujada per la guerra a Ucraïna. L'informe de l'entitat assenyala que, entre 2021 i 2022, un total de 370 obres han quedat desertes, per valor de 95 milions d'euros.

No obstant això, la frenada de la licitació entre gener i setembre del 2022 contrasta amb la licitació feta el 2021. Entre gener i setembre d'enguany s'han licitat un total de 2.738,6 milions d'euros, un 24% que el mateix període del 2021. En el tercer trimestre del 2022, les licitacions fetes eumen un import de 779,8 milions d'euros (15% més respecte el mateix període del 2021). Per administracions, l'administració local és la que ha licitat més milions en el tercer trimestre del 2022, un total de 391 milions d'euros, que suposa un descens respecte el segon trimestre (-28%). En comparació al tercer trimestre del 2021, la licitació de l'administració local ha crescut un 5%. Per la seva banda, la Generalitat, ha licitat en el tercer trimestre de l'any 281,2 milions d'euros, un 144% més que en el mateix període del 2021, però que suposa un descens del 13% respecte del segon trimestre del 2022. L'Administració General de l'Estat (AGE), en el tercer trimestre del 2022 ha licitat 107,2 milions d'euros, que representa un descens del 25% respecte del segon període d'aquest any, i del 76% respecte del primer trimestre. En comparació al tercer trimestre del 2021, la licitació de l'AGE cau un 44%.