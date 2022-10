La secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, ha plantejat aquest dijous un pagament progressiu en funció de la renda dels abonament de Rodalies de Renfe de cara al 2024. De moment, els viatges seran gratuïts tot aquest any i el següent però Pardo de Vera ha assenyalat que un pagament progressiu seria "l'objectiu ideal". Per ara, segons ha explicat la secretària d'Estat en una entrevista a TV3, s'estan monitoritzant les dades d'ús dels abonaments en els viatgers recurrents per concretar com evoluciona aquesta mesura un cop superat el 2023. D'altra banda, Pardo de Vera ha interpretat com un "acostament" amb la Generalitat l'anunci de nous trens de Rodalies tot i l'absència del contracte programa.

L'estudi del comportament dels usuaris des de l'aplicació dels abonaments gratuïts també ha de servir per "ajustar" problemes que ha detectat el govern espanyol en la compra dels títols i evitar que se'n faci un "ús pervers", segons ha explicat. En l'entrevista a TV3, la secretària d'Estat també ha comentat que veu com un "acostament" a la Generalitat i que aquesta deixi de tenir "suspicàcies" l'autorització per part del Consell de Ministres de comprar nous trens per destinar-los a la xarxa ferroviària de Rodalies, tot i que no hi ha un contracte programa. Fa uns dies el Consell de Ministres va aprovar una eina per fer efectiva l'adquisició de 69 trens de Rodalies i 32 de Mitjana Distància per valor de 879,3 milions d'euros. Amb tot, Pardo de Vera creu que la negociació per tornar a parlar del traspàs de Rodalies pot ser estigui més a prop però ha recordat que la qüestió del contracte programa continuava "encallada". D'altra banda, Pardo de Vera ha defensat la execució pressupostària a Catalunya i ha assegurat que en la seva arribada al govern va ser "mot difícil" l'arrencada de projectes que "no estaven madures". En aquest sentit, ha dit que l'execució està sent "històrica", també en termes percentuals.