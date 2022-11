La Catalunya central tanca el mes d’octubre amb 24.091 persones a l’atur, 742 menys que al setembre

La Catalunya central ha tancat el mes d’octubre amb un total de 24.091 persones en atur registrat, 742 menys que al setembre, el que suposa una reducció del 2,99% en termes intermensuals. És la xifra de persones aturades registrades més baixa de la sèrie històrica de què disposa aquest diari, des del 2014, per sota de les 24.777 del juny del 2019. També és destacable que el descens al territori central s'ha situat per sobre de la reducció de l’atur al conjunt de Catalunya, de l’1,78%. Al conjunt del país la xifra d'atur ha estat la més baixa des del 2007, en un mes en què sol augmentar la desocupació, segons ha recordat el secretari de Treball de la Generalitat, Enric Vinaixa, que també ha assegurat que Catalunya ha tancat l’octubre amb 3.613.393 afiliats a la Seguretat Social, 4.031 més que al setembre i més de 117.00 que fa un any.

Per comarques, destaca que l’atur ha augmentat significativament a l'octubre al Moianès (2,12%), quan justament al setembre va ser la comarca amb la reducció més important, del 2,99. També s'ha incrementat però menys a l’Alt Urgell, el 3,1%. On la reducció de l’atur registrat ha estat més important ha sigut a la Cerdanya, amb un percentatge del 7,1%, seguida a força distància pel Bages, amb l’1,56%, el Solsonès, de l’1,47%, el Baix Llobregat Nord, del 0,93%, i el Berguedà, del 0,74%. Crida l’atenció que a l’Anoia la variació ha estat nul·la i el nombre d’aturats s'ha mantingut en 6.828 persones. En termes interanuals, el descens del nombre de persones en atur registrat més significatiu a la Catalunya central ha estat a l’Anoia (7,69%), seguida del Solsonès (7,51%,), el Baix Llobregat Nord (5,58%), el Bages (4,48 %), l’Alt Urgell (4,69%), la Cerdanya (4,46%) i en darrera posició el Berguedà (2,91%). En comparació amb el conjunt de Catalunya, amb un descens del 7,93%, el territori central ha aconseguit un percentatge lleugerament superior amb una reducció del 7,97%. Pel que fa al nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, ha pujat de 4.031 persones (+0,11%) de mitjana, el que implica que ara hi ha 3.617.393 persones afiliades a Catalunya. En termes interanuals, hi ha hagut un augment de 117.654 persones, el que significa un increment del 3,36%. Per sexes, l’atur ha baixat 3.359 persones en el cas de les dones (-1,65%) i 2.963 persones en el cas dels homes (-1,96%), i la xifra total de persones aturades per gènere se situa en 199.873 dones i 148.123 homes. Respecte a l’any passat, l’atur ha baixat en les dones (-16.129 aturades; -7,47%) i en els dones (-13.835 aturats; -8,54%). Per edats, el nombre de persones en atur menors de 25 anys ha pujat 446 persones (+2,28%), i ara hi ha 20.899 joves aturats registrats. Per sectors, l’atur ha baixat a l’Agricultura (-725 persones aturades; -10,2%); a la Indústria(-250 persones aturades; -0,63%); a la Construcció (-666 persones aturades; -2,44%); als Serveis (-5.460 persones aturades; -2,13%); i ha pujat a Sense ocupació anterior (+779 persones; +3,31%). Interanualment, l’atur ha baixat a l’Agricultura (-2.321 persones aturades; -26,66%); a la Indústria (-1.202 persones aturades; -2,96%); a la Construcció (-2.622 persones aturades; -8,97%); als Serveis (-24.704 persones aturades; -7,2%); i ha pujat a Sense ocupació anterior (+888 persones; +3,79%).