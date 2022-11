La inflació ha situat les desigualtats entre les llars amb poder adquisitiu i les famílies amb menys recursos als nivells més alts des del 2006. Així ho indica el Banc Central Europeu (BCE) en el darrer Butlletí Econòmic publicat aquest dijous, que també analitza l'impacte que han tingut les darreres pujades de tipus entre les diferents classes. L'informe atribueix aquesta situació principalment a l'encariment de l'energia (+40,7% respecte a l'any passat) i dels aliments (+11,8%), dos dels productes on les llars amb menys ingressos destinen més recursos de forma proporcional. No obstant això, el text també menciona la pujada de preus en sectors com el transport o la restauració.

En el mateix informe, el BCE alerta que les classes baixes també tenen menys marge per absorbir pujades de preus sobtades com les que s'estan registrant, ja que bona part dels seus ingressos van destinats a béns de primera necessitat.

A més, el document apunta que les famílies amb més recursos disposen de més alternatives per fer front a la pujada de preus actual. "Les llars més riques tendeixen a consumir productes més cars dins una mateixa categoria; per exemple, no acostumen a comprar marca blanca", assenyala el BCE. "Aquests hàbits de consum permeten a llars de més poder adquisitiu substituir productes cars per alternatives més barates, mentre que les famílies amb pocs recursos ja compren les alternatives barates", afegeix.

Tot això, a més, es tradueix en grans diferències pel que fa a la reducció de l'estalvi. El document del banc central indica que, cada vegada que s'incrementa la factura de la llum, els estalvis de les llars amb menys recursos econòmics cauen en proporció fins a sis vegades més en comparació amb les classes més altes.

En relació amb aquesta qüestió, un 14% de les famílies amb menys recursos reconeix que ha de pagar tard la seva factura de la llum, una situació que en les classes més benestants només es dona en el 4% dels casos.

Preguntades per la pujada de tipus impulsada pel BCE per combatre la inflació, les respostes també són diferents. Entre les classes més baixes, la valoració d'aquesta mesura s'ha rebut de mala manera (la puntuen amb una nota de 3,6 sobre 10), mentre que la puntuació entre les classes més altes és més elevada (4,5 sobre 10). En aquest sentit, el BCE suggereix que els diferents governs nacionals encara disposen d'eines per enfocar de manera "més efectiva" les mesures fiscals per donar suport a les classes més vulnerables en un escenari d'inflació com l'actual.