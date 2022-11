Grup Llobet adquireix la cadena Sebastián per expandir-se a l’Anoia

El grup manresà Llobet ha adquirit la cadena anoienca de supermercats Sebastián per expandir-se a aquesta comarca, l’única del territori central que encara no tenia presència del grup de distribució bagenc. Hilario Sebastián e Hijos SL va iniciar la seva carrera al sector el 1973 i actualment té tres supermercats: dos a Igualada i un a Vilanova del Camí, els tres amb més de 400 metres quadrats de superfície, que van deixar d’operar el passat divendres. Sebastián ven el negoci en no haver relleu generacional a l’empresa, fins ara dirigida per la segona generació familiar.

Les tres noves botigues que el grup manresà incorpora aquesta setmana (la previsió és obrir portes ja aquest divendres com a establiments de la xarxa Llobet) s’orientaran a la proximitat i a una conveniència de qualitat, expliquen fonts de l’empresa. L’adquisició ha suposat «una forta inversió», que l’empresa no precisa. Amb tot, apunta que el valor de l’operació és «vuit vegades l’Ebitda» de Sebastián, una empresa que l’any passat va facturar a l’entorn dels 4 milions d’euros. Segons explica a aquest diari Ignasi Llobet, director general del grup, la suma de Sebastián a la xarxa Llobet suposarà un increment del 10% de la facturació del grup manresà. Amb aquestes noves adquisicions, Grup Llobet arriba als 40 supermercats i suma una plantilla de 380 professionals, amb presència a totes les comarques del territori central. Grup Llobet treballa amb més de 500 proveïdors ubicats en un radi a menys de 100 quilòmetres de Manresa, i inverteix en aquests productors més de 9,5 milions d’euros anuals. Estratrègia 2023 Llobet té en marxa el que anomena «Estratègia Llobet 2023», que té com a objectiu «apropar-se més que mai a les famílies joves amb inquietud per una alimentació de qualitat, malgrat el seu dia a dia atrafegat». El projecte estratègic es va començar a gestar l’any 2018 amb l’adquisició de l’empresa de càtering i col·lectivitats El Tec (Súria) i va fer la seva posada de llarg amb l’obertura del vaixell insígnia de la marca a la plaça de Crist Rei de Manresa, la botiga Llobet 1923. La transformació de Grup Llobet ha de culminar justament l’any que ve, el del centenari de l’empresa. En aquest projecte, Grup Llobet ha incorporat una vuitantena de professionals al seu equip i ha obert o modernitzat una dotzena d’establiments. Ignasi Llobet apunta que els propers objectius en l’expansió del negoci haurien de ser o Osona o el Vallès. «De moment, però, toca en posar en marxa l’Anoia», diu Llobet. En aquests moments, Grup Llobet ultima els preparatius de Llobet 2023, el centenari de la creació de la primera botiga, una graneria al carrer Guimerà a la qual va seguir l’establiment que es convertiria en el primer supermercat de Catalunya, encara avui en plena activitat al carrer de Jaume I de Manresa. El programa commemoratiu no està definit, però Ignasi Llobet assegura que hi haurà «un reconeixement a clients i treballadors», i també «un homenatge al meu pare», Ramon Llobet, impulsor del negoci.