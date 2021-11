La banca espanyola encara és reticent al llançament de productes d'inversió en criptomonedes, a excepció de Banco Santander, la presidenta del qual, Ana Botín, ha avançat que l'entitat està ultimant els detalls dels seus ETFs (fons cotitzats) de bitcoin.

"Som líders en criptomonedes. Emetrem el primer bo en blockchain. Tenim un equip fort que hi treballa. Els nostres clients volen comprar bitcoin, però hem estat força lents a l'hora d'adoptar-nos per temes reguladors. Ara estem a punt d'oferir ETFs de criptomonedes", ha assegurat Botín en declaracions a Bloomberg.

De moment, el banc espanyol no ha donat cap més detalls sobre aquest nou producte, tot i que ja fa un temps que hi treballa, igual que altres entitats espanyoles.

El llançament d'un ETF de futurs de bitcoin als Estats Units a mitjans d'octubre va sacsejar els mercats i va elevar la cotització de la criptomoneda més coneguda per sobre dels seus màxims històrics, registrats el mes d'abril passat.

Tot i això, a Espanya encara no s'han registrat productes d'aquest tipus, segons han confirmat a Europa Press fonts de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), mentre que per comercialitzar els d'un país de fora de la Unió Europea ( UE) es requereix autorització del supervisor i que tant les gestores com els fons que es pretenguin comercialitzar-lo quedin inscrits als corresponents registres administratius.

Les passes que ha seguit el BBVA

BBVA sí que ha realitzat alguns avenços en el món dels criptoactius, tot i que no ha llançat ni ha anunciat cap producte com el que es planteja oferir el Santander. L'entitat va desplegar a finals del 2020 un servei comercial de compravenda i custòdia d'actius digitals a Suïssa per a clients de banca privada, que els permet gestionar transaccions en bitcoins i tenir dipòsits amb aquesta criptomoneda. De tota manera, aquest servei està limitat a Suïssa, perquè BBVA considera que el país compta amb "un ecosistema blockchain molt avançat on hi ha una regulació clara i una gran adopció d'aquests actius digitals", segons han assenyalat fonts de l'entitat a Europa Press.

Tot i això, des del banc han puntualitzat que aquest servei no ofereix assessorament per a la inversió en aquest tipus d'actius, sinó que es limita a ser un "facilitador" per als qui vulguin comprar i invertir en criptomonedes.

El banc presidit per Carlos Torres està convençut de la importància d'explorar el potencial de la tokenització d'actius com una innovació significativa que podria tenir un impacte transformador als mercats de capitals i a l'intercanvi de qualsevol valor o dades.

CaixaBank i Banc Sabadell són prudents

Per la seva banda, CaixaBank no ofereix cap servei relacionat amb criptomonedes, tot i que reconeix que és un camp que està estudiant i per això està pendent dels avenços tant de la tecnologia com de la regulació.

"És una qüestió que seguim de prop, igual que ho fem amb altres tecnologies que a hores d'ara estan aportant un alt component d'innovació al sector a nivell internacional. Estudiem la tecnologia i també seguim atentament els avenços en regulació, així com els moviments en matèria de monedes digitals dels bancs centrals, però ara com ara no és un servei que oferim als clients", han explicat des de l'entitat a Europa Press.

Banc Sabadell, per part seva, també té una postura "prudent" respecte a aquest tipus d'actius i fonts properes a l'entitat han explicat que no es plantegen el llançament d'aquest tipus de productes fins que estiguin més regulats.

En el cas de Bankinter, l'entitat no recomana als seus clients invertir en criptoactius, però sí que considera que el blockchain "ha vingut per quedar-se" i "presenta innombrables avantatges".

"Al banc distingim dos conceptes. El primer és la tecnologia blockchain, que ha arribat per quedar-se i presenta innombrables avantatges, el més important, la seva traçabilitat sobre l'actiu. I a part existeix el concepte de criptomonedes, que es refereix a un actiu merament especulatiu, i per aquesta característica i perquè no està regulat, a Bankinter no ho estem recomanant als nostres clients", justifica la consellera delegada del banc, María Dolores Dancausa, després de ser preguntada recentment per aquesta qüestió.

Tot i això, sí que ha assenyalat que si en algun moment decidissin llançar algun producte en aquest sentit ho farien des del seu banc digital, EVO.

Els fons cotitzats de criptomonedes són el vehicle adequat?

El 62% dels enquestats als Estats Units per Fidelity dins d'un estudi sobre actius digitals tenen una posició neutral o positiva respecte als fons cotitzats (ETF) de bitcoin, mentre que un 30% assenyala que els agradaria invertir en criptomonedes a través d'algun producte de inversió.

Tal com mostren les xifres, aquest tipus de productes d'inversió centrats en criptomonedes han estat acollits amb molt d'optimisme per part de la comunitat cripto, però tampoc no li falten detractors.

"El valor dels primers ETFs de bitcoin rau a facilitar l'accés a un nombre més gran d'inversors que prefereixen fer-ho a través d'un vehicle més tradicional que coneixen bé i que poden incorporar juntament amb la resta d'inversions a la cartera. No obstant, per qui pugui fer-ho comprant directament bitcoins, aquests primers ETFs no resulten particularment eficients, ja que les comissions que cobren i invertir via futurs afecten la rendibilitat respecte al subjacent i l'inversor en surt perjudicat", defensa el conseller delegat de la plataforma HeyTrade, Ramiro Martínez-Pardo.

L'autor de 'Crypto Jungla', Emanuele Giusto, explica en un comentari a les xarxes socialsque el llançament d'aquest tipus de productes podria ser "un cavall de Troia" per als inversors que volen entrar a l'univers de les criptomonedes. "El món cripto esperava l'aprovació d'un ETF però no de futurs, sinó de 'spot'. Aquesta no és la millor manera d'entrar al món cripto. És més fàcil i avantatjós entrar directament en un 'exchange', preferiblement descentralitzat, i comprar bitcoin amb un clic, pagant una comissió infinitesimal", recalca.