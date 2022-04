Protecció Civil ha activat aquest divendres en estat d'alerta el pla Ventcat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de fort vent al Pirineu i a l’Alt Empordà, amb ratxes que podran superar els 90 km/h i 108 km/h, respectivament. Segons l’SMC, dissabte l’afectació s’estén a tota la meitat oest de Catalunya, sobretot al matí i migdia.

El vent bufarà de component nord i les ratxes més fortes se superaran especialment a les zones altes. En aquests moments no consten incidències destacables pel vent, però, pel que fa a la xarxa viària, s'ha tallat preventivament la via BV-4024 de Bagà cap a Coll de Pal per les ventades.

També està en prealerta el Neucat per la previsió de nevades aquest divendres i dissabte. Aquest matí, el servei Meteorològic de Catalunya ja ha alertat que les temperatures han caigut fins als -15ºC en punts de l'alta muntanya en comarques com la Cerdanya. Es tracta de valors que no s'havien assolit en tot l'hivern.